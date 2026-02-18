Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η ένταση ανάμεσα στον Πέτρο και τον Άρη κορυφώνεται, όταν ο Πέτρος απαιτεί την αλήθεια για τον θάνατο της Βασιλικής, ενώ ο Άρης επιλέγει για ακόμη μία φορά τη σιωπή, οδηγώντας τα πράγματα στα άκρα.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα για την υπόθεση της Ελένης φέρνει ένα κρίσιμο στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες πως το πτώμα που βρέθηκε δεν της ανήκει, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαίωση του Νικόλα.

Ωστόσο, η εμπλοκή του Κονδύλη κάνει την υπόθεση ακόμη πιο επικίνδυνη. Στο νοσοκομείο ο Ρήγας, συγκλονισμένος από την αποκάλυψη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του, δέχεται μια πρόταση που συνδέει την ελευθερία του με το μέλλον του Grand Hotel.

Η Σοφία πιέζεται από την οικογένειά της και τα συναισθήματά της για τον Ιάσωνα, καθώς μια απόφαση ζωής φαίνεται πλέον αναπόφευκτη.

Ο Πέτρος συνειδητοποιεί τη δύναμη της αγάπης της Αλίκης γι’ αυτόν και «μαλακώνει» απέναντί της. Έρχονται, επιτέλους, πιο κοντά από ποτέ, πιάνουν τον έρωτά τους από εκεί που τον άφησαν και γίνονται ένα…

