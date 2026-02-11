Η Αλίκη, ως διευθύντρια πια του ξενοδοχείου, ζητάει από τον Πέτρο να δουλέψει ως μετρ.

Ο Πέτρος νιώθει απογοητευμένος από όλους, αφού ανακαλύπτει πως μέχρι και ο Νικόλας ήξερε για τον Άρη και την Αλίκη και δεν του είπε τίποτα. Ο Χατζημήτρος συναντάει την Θεοδώρα και καταφέρνει να μάθει πως το όνομα του αδελφού του είναι Μάριος Καλατζής.

Βάζει τον Μάρκο να κινήσει γη και ουρανό για να μάθει τα πάντα γύρω από αυτόν.

Η Αλίκη, ως διευθύντρια πια του ξενοδοχείου, ζητάει από τον Πέτρο να δουλέψει ως μετρ, ενώ προτείνει δουλειά τόσο στον Χαραλάμπη όσο και στην Πελαγία.

Ο Ιορδάνης αρχίζει πάλι τα πάρε δώσε με την κάβα, τις γυναίκες και τα ποτά, απογοητεύοντας τόσο την Κυβέλη όσο και την Αλίκη, όταν χρειάζεται τη βοήθειά του για τον Νικόλα.

Η Κυβέλη πηγαίνει να επισκεφτεί τον Ρήγα στη φυλακή και του ζητάει κάτι που τον κάνει να γκρεμιστούν μέσα του όλα όσα πίστευε για εκείνη.

Ο Νικόλας θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του, όταν τον καλέσουν να αναγνωρίσει το πτώμα της Ελένης…

