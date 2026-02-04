Η Αλίκη διαβάζει έκπληκτη το γράμμα της Κυβέλης.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο Grand Hotel

Ο Χρόνης παίρνει τα στοιχεία εναντίον του Ρήγα και βιάζεται να φτιάξει τον φάκελο για τον Εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος ενημερώνει τον Χαραλάμπη και ονειρεύεται τη ζωή του με την Αλίκη, χωρίς την απειλή του Ρήγα.

Λίγο πριν την αναχώρησή της, ο Πέτρος προσπαθεί να πείσει την Θεώνη να μην εγκαταλείψει τον Χαραλάμπη…

Η Κυβέλη ετοιμάζεται να φύγει με τον Ρήγα και γράφει ένα αποκαλυπτικό γράμμα στην Αλίκη…

Ο Αλέξανδρος συγκρούεται με τη Σοφία για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις απειλές του Πέτρου.

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι πια μαζί και εκείνος μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με τον Άρη. Ο Νικόλας είναι σοκαρισμένος με το πρωτοσέλιδο εφημερίδας που τον παρουσιάζει ως δολοφόνο.

Ο Άρης είναι έτοιμος να φύγει πια από την Ελλάδα, αλλά του υπόσχεται ότι θα τον βοηθήσει σε αυτό. Τ

αυτόχρονα, δέχεται τρομερή πίεση από τον Χατζημήτρο να μείνει για να καταστρέψει το Grand Hotel, αλλά και από τον Πέτρο για να του δώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Σοφία σκότωσε την Βασιλική.

Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων…

Η Αλίκη παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η Κυβέλη...

