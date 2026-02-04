Δυστυχώς για μία ακόμη φορά - μετά το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, τη Λαμπεντούζα, τη Πύλο και δεκάδες άλλες δολοφονίες στη θάλασσα- πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν πρόκειται για «δυστύχημα», τονίζει το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας.

«Δυστυχώς για μία ακόμη φορά - μετά το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, τη Λαμπεντούζα, τη Πύλο και δεκάδες άλλες δολοφονίες στη θάλασσα- πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν πρόκειται για "δυστύχημα". Πρόκειται για ακόμη ένα έγκλημα στα σύνορα, αποτέλεσμα της πολιτικής της αποτροπής, των επαναπροωθήσεων, της στρατιωτικοποίησης της θάλασσας και της μετατροπής του Αιγαίου σε ένα από πιο επικίνδυνα σημεία για την μετανάστευση. Όσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως απειλή και όχι ως άνθρωποι, τέτοιες νύχτες θα επαναλαμβάνονται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, με αφορμή την τραγωδία με 15 νεκρούς στη Χίο, προαναγγέλλοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Πέμπτη στο Σύνταγμα, στις 18.00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Άλλη μία τραγωδία, αποτέλεσμα της πολιτικής των push-backs και της αποτροπής, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου στη θάλασσα της Χίου, ανοιχτά του Μερσινιδίου.

Σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού Σώματος με φουσκωτό σκάφος προσφύγων και μεταναστών είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες και, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 15 νεκρούς, ανάμεσά τους – σύμφωνα με πληροφορίες – και παιδιά.

Περισσότερα από δέκα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χίου με τραύματα ή υποθερμία. Τρία άτομα εισήχθησαν επειγόντως στο χειρουργείο, δύο νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, ενώ το νοσοκομείο αναγκάστηκε να ειδοποιήσει γραφεία τελετών λόγω του μεγάλου αριθμού των σορών. Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι σε δύο εγκυμονούσες γυναίκες διαπιστώθηκε απώλεια των εμβρύων.

Πρόκειται για ακόμη ένα έγκλημα στα σύνορα, αποτέλεσμα της πολιτικής της αποτροπής, των επαναπροωθήσεων, της στρατιωτικοποίησης της θάλασσας και της μετατροπής του Αιγαίου σε ένα από πιο επικίνδυνα σημεία για την μετανάστευση. Όσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως απειλή και όχι ως άνθρωποι, τέτοιες νύχτες θα επαναλαμβάνονται.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους τραυματίες, στους επιζώντες και στις οικογένειες των νεκρών.

Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και απόδοση ευθυνών.

Απαιτούμε ασφαλείς οδούς μετακίνησης, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τέλος στις δολοφονικές πολιτικές στα σύνορα.

Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος.

Καλούμε σε κινητοποίηση την Πέμπτη 5/2 στις 18:00 στο Σύνταγμα

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ.

