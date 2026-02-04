«Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές, εγώ πιστεύω το Λιμενικό», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης που έδωσε συγχαρητήρια για την τραγωδία με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο. Το θέμα κυριάρχησε με το «καλημέρα» της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον Θάνο Πλεύρη να δίνει συγχαρητήρια στο Λιμενικό που «έσωσε 24 ανθρώπους» και να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στους διακινητές, που όπως τόνισε είναι «εγκληματίες και δολοφόνοι που έπνιξαν 15 άτομα».

«Ναι, δίνω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες από το Λιμενικό σώθηκαν, όχι από επαγγελματίες ανθρωπιστές. Το Λιμενικό φυλάει τα σύνορα της πατρίδας μας και σώζει κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά και εν συνεχεία αναφέρθηκε στο περιστατικό.

«Όταν τους ζήτησε το Λιμενικό να σταματήσουν εκείνοι πήγαν να φύγουν και χτύπησαν το σκάφος του Λιμενικού, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Προφανώς και γίνεται έρευνα. Εγώ αναφέρομαι στην ενημέρωση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές, εγώ πιστεύω το Λιμενικό», σημείωσε απαντώντας στην αντιπολίτευση που ζήτησε λεπτομερή ενημέρωση.

«Ο υπουργός αποπειράθηκε να εκδώσει πόρισμα για μια έρευνα που τώρα ξεκίνησε για εσωτερική κατανάλωση στο ακροδεξιό ακροατήριο. Είναι ελάχιστη υποχρέωση του Βασίλη Κικίλια να προσέλθει στη Βουλή και να ενημερώσει», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει έρευνα σε βάθος και πως η διερεύνηση δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια ανακοίνωση του Λιμενικού».

«Πρέπει να αποκαλυφθεί θεσμικά η αλήθεια χωρίς ιδεοληψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορείες», επισήμανε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να γίνεται καραμέλα και βέλος στη φαρέτρα της μικροκομματικής και πολλές φορές ακραίας προσέγγισης και να μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά», ανέφερε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης, ζητώντας και αυτός να προσέλθει ο Βασίλης Κικίλιας για «να καλύψει την ανεπάρκεια του Θάνου Πλεύρη», όπως είπε.

Για αμείλικτα ερωτήματα έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ ενώ από την Ελληνική Λύση ο Κώστας Χήτας μίλησε για συνολική αποτυχία της κυβέρνησης.

«Δεν πειθόμαστε πως θα κάνει ΕΔΕ το ίδιο το Λιμενικό», είπε η Σία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά ενώ επίθεση στον υπουργό Μετανάστευσης εξαπέλυσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, κατηγορώντας τον πως αντί να δώσει μία πλήρη ενημέρωση, το μόνο που σκέφτηκε είναι να δώσει συγχαρητήρια. «Επαναλαμβάνετε την ίδια απαράδεκτη, ξενοφοβική ρητορική», τόνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6196ehflm1?integrationId=40599y14juihe6ly}