«To νέο ναυάγιο στην θαλάσσια περιοχή της Χίου, με τουλάχιστον 15 νεκρούς μετανάστες και δεκάδες τραυματίες, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. H καταδίωξη, η σύγκρουση, τα τραύματα μαρτυρούν ένα πολύ βίαιο περιστατικό. Το σκάφος του Λιμενικού έπρεπε να προχωρήσει αμέσως στη διάσωση των ανθρώπων χωρίς καμία καθυστέρηση, όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο, και όχι να δώσει σήμα να γυρίσουν πίσω», αναφέρει σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

«Απαιτούμε να δημοσιοποιηθούν στο σύνολό τους το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες και όλα τα στοιχεία από τα καταγραφικά μέσα του σκάφους του Λιμενικού. Η διερεύνηση πρέπει να είναι πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής, υπό την εποπτεία ανεξάρτητων αρχών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει καμία πτυχή αδιευκρίνιστη και όλες οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Να διερευνηθεί εάν υπήρχε ενημέρωση, εμπλοκή ή οποιαδήποτε αντίδραση από τη Frontex», τονίζει.

«Το πρόσφατο παρελθόν με την εμπλοκή σκαφών του Λιμενικού και της Frontex σε pushbacks και ναυάγια στα ελληνικά ύδατα έχει τοποθετήσει τη χώρα επανειλημμένα στο επίκεντρο του διεθνούς ελέγχου και έχει συμπεριληφθεί στο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση του κράτους δικαίου», υπογραμμίζει ο Κώστας Αρβανίτης.

«Η εγκληματική διαχείριση της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης φέρει τη σφραγίδα των ευρωπαϊκών πολιτικών αποτροπής και των συνειδητών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης. Πρωταγωνιστής είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και το ακραία αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιό του, που το μόνο που θα πετύχει θα είναι να αυξήσει αυτά τα περιστατικά. Ήδη από κοινού με τους τέσσερις συντονιστές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας τις πολιτικές ομάδες Left, S&D, Renew και Πράσινους, έχουμε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτούμε την άμεση παρέμβασή της για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Απαιτούμε την άμεση διεξαγωγή συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

»Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να γίνεται καθημερινά η χώρα των τραγωδιών. Η αλήθεια για το τι συνέβη στη Χίο πρέπει να αποκαλυφθεί», καταλήγει η ανακοίνωση.