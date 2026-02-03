Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση του θα ταχθεί υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών.

Στην κρίσιμη διάσκεψη της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχουν στρέψει το βλέμμα τους χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο «νόμο Κατσέλη όπου, κεκλεισμένων των θυρών θα εξεταστεί η υπόθεση του υπολογισμού των τόκων των «κόκκινων δανείων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση του θα ταχθεί υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών ,όπως είχε προτείνει η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη στη διάρκεια της Ολομέλειας που είχε διεξαχθεί πριν από ένα χρόνο.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν πως θα εισηγηθεί να υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού.

Άγνωστο πάντως είναι αν θα ολοκληρωθεί η διάσκεψη σε μια συνεδρίαση της Ολομέλειας, ή αν λόγω και της σοβαρότητας της υπόθεσης θα απαιτηθεί να συνεχιστεί και άλλη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έφθασε στο Ανώτατο Δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Στη δίκη που διεξήχθη πριν ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Ειδικότερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η κυρία Αδειλίνη μεταξύ άλλων είχε σημειώσει πως «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Να σημειωθεί ότι στη διάσκεψη δεν θα προεδρεύσει η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς δεν είχε λάβει μέρος πριν ένα χρόνο στη συζήτηση που έγινε, αλλα η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη.