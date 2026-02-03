Το πρώτο σχόλιο Γεωργιάδη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν καταγγελίες μαιών και μαιευτών για το νέο καθηκοντολόγιο που κάνει «λάστιχο» τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές τους.

Μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της επιστολής διαμαρτυρίας του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας, ο υπουργός Υγείας επιχειρεί να διασκεδάσει τις αντιδράσεις που προκαλεί το νέο προς έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιων/ μαιευτών.

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών», ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι «τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία».

Όπως σημειώνεται σε δήλωση που δίνει στη δημοσιότητα το υπουργείο, «το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία 24ωρα επαγγελματίες της μαιευτικής φροντίδας έχουν καταγγείλει το νέο καθηκοντολόγιο, που ουσιαστικά τις «απομακρύνει» από τους φυσικούς τοκετούς - καταργώντας το επαγγελματικό τους δικαίωμα να διεξάγουν αυτόνομα τοκετούς σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας.

Όπως τονίζουν, η νέα ρύθμιση υπονομεύει άκρως το μοντέλο συνεχιζόμενης μαιευτικής φροντίδας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο μοντέλο περιγεννητικής φροντίδας, το οποίο μάλιστα η πολιτεία ενίσχυσε με τον νόμο του 2022 για τα Κέντρα Φυσικού Τοκετού.

Παράλληλα μεγεθύνει τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το ελληνικό ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας με τις γνωστές συνέπειες: Αύξηση καισαρικών τομών και επιπλοκών – αρνητικές εμπειρίες τοκετού – οικονομική επιβάρυνση του ΕΣΥ.

«Η χώρα μας καταγράφει εδώ και χρόνια μια αρνητική τροχιά στη μαιευτική φροντίδα και ενόσω η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει εμφατικά ότι η αυτόνομη μαιευτική φροντίδα σώζει ζωές, η επιλογή αυτή δεν είναι απλώς λανθασμένη – είναι επικίνδυνη».