Χάρης Δούκας: «Θέλουμε ο δημόσιος χώρος να είναι σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέχνη»

Με την τοποθέτηση ενός εμβληματικού έργου τέχνης, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis, δίνει πολιτιστική πνοή σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Το έργο του διεθνούς φήμης γλύπτη Takis τοποθετήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του διακεκριμένου Έλληνα καλλιτέχνη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Θέλουμε ο δημόσιος χώρος να είναι σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Η τοποθέτηση του έργου αποτελεί μια εμβληματική στιγμή για την Αθήνα, καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους κατοίκους και τους επισκέπτες με τη δυναμική και σύγχρονη διάσταση της ελληνικής γλυπτικής και κινητικής τέχνης, τιμώντας την κληρονομιά ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς».

Το έργο θα παραμείνει στο σημείο για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης, ενώ η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ομίλου Πανά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύνοψη του έργου «Αιολικό»

Πρόκειται για στήλη μεταλλικής κατασκευής από σίδηρο και αλουμίνιο, ύψους 4,35 μέτρων με έκδηλα στοιχεία από τις κυριότερες επιρροές που δέχτηκε ο καλλιτέχνης, την αιολική ενέργεια, τη φύση και την κίνηση.

Το έργο δημιουργεί μια μορφή σινιάλων που κινούνται με το φύσημα του αέρα. Χαρακτηριστικό για την πρωτοπορία του, αποτελεί ένα ιδιαίτερο δείγμα δυναμικής και σύγχρονης διάστασης της ελληνικής γλυπτικής.

Λίγα λόγια για τον δημιουργό

Ο Παναγιώτης Βασιλάκης, γνωστός παγκοσμίως ως Takis, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής.

Πρωτοπόρος της κινητικής τέχνης, ξεδίπλωσε το καλλιτεχνικό του ταλέντο μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και επιβλήθηκε προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση της κινητικής τέχνης.

Καλλιτέχνης αυτοδίδακτος εκ πεποιθήσεως, κατάφερε να δημιουργήσει μια άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και τις επιστήμες, συνδυάζοντας στοιχεία της φύσης και της φυσικής στη γλυπτική του.

Παρά το γεγονός ότι είναι αναγνωρισμένος για τα κινητικά του γλυπτά, ο Takis πρωτοπόρησε και στη δημιουργία σκηνικών, στη μουσική επιμέλεια θεατρικών παραστάσεων και performances.

Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Takis διερεύνησε τα όρια και τα σημεία τομής της καλλιτεχνικής και επιστημονικής αντίληψης, καθώς και της μουσικής, των ήχων και ιδιαίτερα των εικόνων που βρίσκονται σε κίνηση. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 2019.