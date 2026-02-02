Διήμερο δράσεων στα Πολυδύναμα Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου τα Πολυδύναμα Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων προσφέρουν ένα πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, για το διήμερο 4 και 5 Φεβρουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν στα κατά τόπους ιατρεία από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και να λάβουν έγκαιρη και στοχευμένη διάγνωση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το ωράριο των εξετάσεων έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι πρωινές όσο και οι απογευματινές ώρες, διευκολύνοντας τη συμμετοχή όλων.

Όσες και όσοι επιθυμούν να εξεταστούν θα μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ιατρείου και να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας (https://iatreia.cityofathens.gr/):

1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο - Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο Σόλωνος 78, Αθήνα Τηλ.: 210 3626587 - 08:00 έως 20:00

2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, Νέος Κόσμος, Τηλ.: 210 9239865 - 08:00 έως 20:00

3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πειραιώς 108, Πετράλωνα, Τηλ.: 2144088700 - 2144088720-22 - 08:00 έως 20:00

4ο Δημοτικό Ιατρείο - Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, Κολωνός, Τηλ: 210 5121921 - 210 5125551 - 08:00 έως 18:00

5o Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, Σαρανταπόρου 4, 'Ανω Πατήσια, Τηλ: 210 2015510-11 - 08:00 έως 20:00

6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Χανίων 4B, Κυψέλη, Τηλ.: 210 8836200 - 08:00 έως 20:00

7o Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο - Αμπελόκηποι, Καλαμών 21 & Σοφίας Σλήμαν Τηλ: 2144088800 - 08:00 έως 20:00

Το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Γυναικολογική εξέταση, ΠΑΠ τεστ και συνταγογράφηση.

- Ψηλάφηση μαστού και συνταγογράφηση.

- Κλινική Εξέταση και συνταγογράφηση.

- Κλινική εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του στόματος.

- Καρδιολογική φροντίδα κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και της ογκολογικής θεραπείας (cardio-ογκολογική φροντίδα).

- Ογκολογική εκτίμηση και έλεγχος οφθαλμού για πιθανή κακοήθεια.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διαφέρουν ανά ιατρείο, γι' αυτό όσες/όσοι επιθυμούν να εξεταστούν μπορούν να ανατρέξουν στο παρακάτω σύνδεσμο και να ενημερωθούν σχετικά: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/gXS6BnaYxAGcAdx