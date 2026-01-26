Αλλάζει με μικρά βήματα που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας».

Ένας νέος χώρος πρασίνου δημιουργήθηκε στον Σταθμό Λαρίσης. Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, o Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας εγκαινίασε το νέο ΔΕΗ Mini Park, στη συμβολή των οδών Ακακίου 4 & Ηπείρου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πόλη δεν αλλάζει μόνο με μεγάλα έργα. Αλλάζει με μικρά βήματα που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Στον Σταθμό Λαρίσης, παραδώσαμε στους κατοίκους ένα νέο πάρκο με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Δίνουμε ανάσα σε μία περιοχή που το έχει ανάγκη. Με γνώμονα την κυκλική οικονομία, δημιουργούμε νέους χώρους πρασίνου που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης σε μικρούς και μεγάλους».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Στην πρώτη γραμμή για μία πιο πράσινη Αθήνα, εγκαινιάσαμε σήμερα ένα νέο πάρκο σε μία πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μετατρέπουμε ένα ανενεργό σημείο της πόλης σε σημείο σκιάς, δροσιάς και καθημερινής ανάσας. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται το μικροκλίμα ενώ μειώνεται η θερμική επιβάρυνση. Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που αλλάζουν την πόλη».

Η Διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου, σημείωσε: «Η δημιουργία του ΔΕΗ Mini Park στην οδό Ηπείρου αποτελεί μια μικρή αλλά ουσιαστική παρέμβαση στον αστικό ιστό της Αθήνας. Έναν χώρο πρασίνου ανοιχτό σε όλους, που δίνει ανάσα στη γειτονιά και προσφέρει ένα σημείο συνάντησης για κατοίκους κάθε ηλικίας. Για εμάς στη ΔΕΗ, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πραγματικό νόημα όταν αφήνουν ένα θετικό, καθημερινό αποτύπωμα στις πόλεις και στις τοπικές κοινωνίες και ελπίζουμε το ΔΕΗ Mini Park να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων και να αξιοποιηθεί με τον τρόπο που αξίζει».

Ένα πάρκο βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Το ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αθηναίων αποτελεί ένα σύγχρονο πάρκο αναψυχής σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για μία έκταση 424 τ.μ.. Τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση έχει αναλάβει η ΔΕΗ. To νέο σημείο αστικού πρασίνου σχεδιάστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και εντάσσεται αρμονικά στον ιστό της πόλης. Κατά τη δημιουργία του, επαναχρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προϋπήρχαν, όπως κορμοί δέντρων και βότσαλα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεσογειακή βλάστηση. Φυτεύτηκαν 292 θάμνοι και 4 δέντρα (δύο ψευδοπιπεριές & δύο προύνοι).

Επιπλέον, το νέο πάρκο διαθέτει:

• Τέσσερα αυτόνομα φωτιστικά led με φωτοβολταϊκά.

• Έξι παγκάκια.

• Δύο κάδους απορριμμάτων

• Μία βρύση με νερό για τους επισκέπτες.

• Μία ποτίστρα για ζώα συντροφιάς.

• Ένα φυσικό παιχνίδι με κορμούς δέντρων για παιδιά.

• Ένα παιχνίδι με δοκούς ισορροπίας.

• Μία πέργκολα.

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για τη γειτονιά

Το πάρκο αυτό δεν συμβάλλει μόνο στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Αναζωογονεί τον αστικό ιστό, μειώνει την αισθητή θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση στη γειτονιά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει έναν ασφαλή χώρο για παιχνίδι και άθληση, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.