Η Aegean Airlines και η κρίση στη Μέση Ανατολή, ομόλογο της ΔΕΗ με απόδοση 8%, η Koufonisi Estate της Εριέττα Κούρκουλου, η Hypodome, ο Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών και η μεζονέτα στην Κηφισιά

Η Aegean Airlines και η Μέση Ανατολή.

Η διάρκεια και η ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις της Aegean Airlines για το 2026, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία παρουσίασε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική μεταβολή στις τάσεις των κρατήσεων στο υπόλοιπο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού της αεροπορικής εταιρείας. Η εισηγμένη ανακοίνωσε για το 2025 έσοδα ύψους 1,86 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 147,8 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι ο πιθανός αντίκτυπος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την έκταση της κρίσης. Όπως επισημάνθηκε, προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή στη ζήτηση για πτήσεις στο ευρύτερο δίκτυο της εταιρείας, καθώς η επίδραση περιορίζεται κυρίως στις συγκεκριμένες αγορές της περιοχής και, σε μικρότερο βαθμό, στη συμβολή τους στο υπόλοιπο δίκτυο μέσω της διασυνδεδεμένης κίνησης επιβατών (connecting traffic). Παράλληλα, βασικός παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει η πορεία των τιμών του πετρελαίου και ειδικότερα του αεροπορικού καυσίμου. Αν και η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε πράξεις αντιστάθμισης για το 58% των προγραμματισμένων εκτιμώμενων αναγκών της σε καύσιμα για το 2026, η απότομη αύξηση της τιμής του αεροπορικού καυσίμου κατά περίπου 70% αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης ενδέχεται να επιβαρύνει το υπόλοιπο κόστος καυσίμου, για το οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες κινήσεις αντιστάθμισης. Εφόσον η ανοδική αυτή τάση διατηρηθεί, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2026.

Το κόστος καυσίμων

Η αύξηση της πτητικής δραστηριότητας της Aegean Airlines κατά τη διάρκεια του 2025 οδήγησε σε άνοδο του κόστους για μια σειρά από υλικά και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία των πτήσεων. Όχι όμως για το κόστος καυσίμων. Αυτό, διαμορφώθηκε στα 369 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με τα 372 εκατ. ευρώ του 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη μέση διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την αγορά καυσίμων και την αεροπορία. Ειδικότερα, το 2025 η μέση τιμή του Μπρεντ διαμορφώθηκε περίπου στα 71,3 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι περίπου 83,5 δολαρίων ανά βαρέλι το 2024, εξέλιξη που συνέβαλε στη συγκράτηση της συνολικής δαπάνης για καύσιμα. Να σημειωθεί δε πως το 2025 αποτέλεσε το πρώτο έτος υποχρεωτικής χρήσης βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF), με το ποσοστό ανάμειξης να καθορίζεται στο 2%. Η εφαρμογή της νέας αυτής υποχρέωσης επιβάρυνε το κόστος καυσίμων της εταιρείας, καθώς η σχετική δαπάνη για SAF ανήλθε σε 22,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Η σχετική δαπάνη για την Aegean Airlines ανήλθε σε 78,35 εκατ. ευρώ το 2025, από 57,74 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αντανακλά τόσο την εντατικοποίηση της πτητικής δραστηριότητας όσο και το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Το ειδικό ομόλογο της ΔΕΗ

Ο Όμιλος της ΔΕΗ ενεργοποιεί μία ακόμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του επενδυτικού του σχεδίου για τη Δυτική Μακεδονία, προχωρώντας στη διάθεση ειδικού ομολόγου ύψους 5 εκατ. ευρώ που απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας. Η έκδοση πραγματοποιείται από τη θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αφορά έως 50.000 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες. Το ομόλογο έχει διάρκεια πέντε ετών και προσφέρει σταθερή ετήσια απόδοση 8%, που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση του αρχικού κεφαλαίου κατά 40% στο τέλος της πενταετίας, πριν από φόρους.

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίζεται στα 100 ευρώ, με ελάχιστη συμμετοχή τις πέντε ομολογίες, δηλαδή επένδυση 500 ευρώ, και ανώτατο όριο τις 250 ομολογίες, δηλαδή 25.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους της περιοχής. Στο θεωρητικό σενάριο όπου όλοι οι επενδυτές επιλέξουν το ελάχιστο ποσό συμμετοχής, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως και 10.000 κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας. Αντίθετα, εάν όλοι επενδύσουν το μέγιστο ποσό, ο αριθμός των επενδυτών θα περιοριζόταν σε περίπου 200 άτομα. Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά στις 13 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 17 Απριλίου 2026. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την εντοπιότητά τους μέσω σχετικών εγγράφων, όπως φορολογικά παραστατικά από τη ΔΟΥ, πρόσφατους λογαριασμούς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, καθώς και δηλωμένα μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας. Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος θα πραγματοποιείται μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς που λειτουργούν στις δύο περιοχές.

Η Koufonisi Estate

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα των ακινήτων. Η νέα εταιρεία που έχει την ονομασία Koufonisi Estate Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον κλάδο της αγοράς, πώλησης, εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων. Το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 28.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα, τα οποία έχουν καταβληθεί πλήρως κατά τη σύσταση της εταιρείας. Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η κυπριακή Kapa Perla Investments Limited, το επενδυτικό όχημα της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση.

Από την EveryPay στην Hypodome

Οι ιδρυτές της EveryPay, της FinTech εταιρείας που ανήκει τα τελευταία χρόνια στον όμιλο Skroutz, προχώρησαν χθες στην ίδρυση της Hypodome ΑΕ, μιας νέας εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών νομισματικής διαμεσολάβησης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Hypodome ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά τη σύσταση. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 250.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία. Από τη μετοχική σύνθεση προκύπτει ότι οι Διονύσης Γκόλιας και Γιώργος Συντελείς κατέχουν έκαστος από 45% της εταιρείας, έχοντας εισφέρει από 11.250 ευρώ, ενώ ο Γιώργος Λοϊζίδης συμμετέχει με ποσοστό 10% και εισφορά 2.500 ευρώ.

Ο ΣΑΚΑ και η μεζονέτα στην Κηφισιά

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση ακινήτου στην Κηφισιά προχωρά ο Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, στο πλαίσιο αξιοποίησης κοινωφελούς κληρονομιαίας περιουσίας. Η διαδικασία αφορά την πώληση μεζονέτας στη θέση «Αδάμες» του Δήμου Κηφισιάς, με τιμή εκκίνησης τις 230.000 ευρώ. Το ακίνητο ανήκει στην κοινωφελή κληρονομιαία περιουσία του Ευάγγελου Παπαδόπουλου – Βιάρου, της οποίας διαχειριστής και κληρονόμος είναι το σωματείο. Η προς πώληση ιδιοκτησία είναι μεζονέτα που βρίσκεται σε οικόπεδο 561,16 τ.μ., στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μάτσα και Α. Κατσίκη. Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία που αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα – υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα – με συνολική επιφάνεια 229,74 τετραγωνικών μέτρων. Συγκεκριμένα, το υπόγειο έχει επιφάνεια 60,95 τ.μ., το ισόγειο 57,92 τ.μ., ο πρώτος όροφος επίσης 57,92 τ.μ., ενώ η σοφίτα εκτείνεται σε 52,95 τ.μ. Στην ιδιοκτησία αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας 240/1000 επί του οικοπέδου, ενώ περιλαμβάνει και ιδιόχρηστους κήπους συνολικής επιφάνειας 118,5 τ.μ. Η εκποίηση θα γίνει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση να πραγματοποιείται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη προσφορά συνοδευόμενη από εγγύηση συμμετοχής ύψους 5.000 ευρώ. Η διαδικασία προβλέπει ότι το 20% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ενώ το υπόλοιπο 80% θα εξοφληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας ή, σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, εντός δύο μηνών από την υπογραφή του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 12 Μαΐου στα γραφεία του Συλλόγου στο Ψυχικό. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 22 Μαΐου.

Η Pearl Marine

Ο Παντελής Στουμπής, ο Managing Director της Rafnar Hellas, η οποία τα τελευταία χρόνια προμήθευσε το Λιμενικό Σώμα με τα λεγόμενα «αβύθιστα σκάφη», προχώρησε χθες στην ίδρυση νέας εταιρεία στον τομέα της ναυπήγησης και εμπορίας σκαφών αναψυχής . Το όνομά της Pearl Marine. Η νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή και αθλητισμό, ενώ παράλληλα προβλέπεται και δευτερεύουσα δραστηριότητα που αφορά στη μεσολάβηση στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού καθώς και εξαρτημάτων τους. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά τη σύστασή της. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Στην εταιρεία μετέχει ο Παντελής Στουμπής με ποσοστό 60%, έχοντας εισφέρει 15.000 ευρώ, και ο Βασίλης Βασιλείου με ποσοστό 40%, με εισφορά 10.000 ευρώ.

Η Seanergy Maritime Holdings

Η Seanergy Maritime Holdings επικράτησε οριστικά στη δικαστική διαμάχη για τον έλεγχο της εταιρείας με τον εφοπλιστή Γιώργο Οικονόμου, καθώς το Ανώτατο ΔικαστήΗ ριο των Νήσων Μάρσαλ επιβεβαίωσε την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει ο ίδιος μέσω της επενδυτικής εταιρείας Sphinx Investment Corp. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ επικυρώνει την προηγούμενη κρίση του δικαστηρίου, το οποίο είχε απορρίψει τη δικαστική προσφυγή του Οικονόμου που ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής με στόχο να καθυστερήσει η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Seanergy για το 2024.