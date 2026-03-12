Η κίνηση της Τουρκίας «υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου και θα ενισχύσει τις εντάσεις στην περιοχή» ανέφεραν βουλευτές του Κογκρέσου.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο προκάλεσε η απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει μαχητικά F-16 στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου,.

Δύο ακόμα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ καταδίκασαν δημόσια την κίνηση της Τουρκίας και στις τοποθετήσεις τους ανέφεραν ότι υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων.

Η βουλεύτρια Ντίνα Τάιτους από την Νεβάδα καταδίκασε «σθεναρά» την απόφαση της Άγκυρας να αναπτύξει τα αεροσκάφη, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «αδικαιολόγητα προκλητική και κίνηση που οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση», αναφέρει το ΑΠΕ. Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή αποτελεί «έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η Τουρκία είναι αναξιόπιστος σύμμαχος» και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πρέπει να εγκρίνει την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα ούτε να άρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA).

Αντίστοιχα και ο βουλευτής Γκας Μπιλιράκης από την Φλόριντα χαρακτήρισε την ανάπτυξη των αεροσκαφών «σαφή προσβολή της κυριαρχίας της Κύπρου» και «απερίσκεπτο βήμα που θα εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις και την αστάθεια στην περιοχή». Υποστήριξε ότι πρόκειται για «παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας» και κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «να αλλάξει αμέσως πορεία και να αποσύρει τα μαχητικά».

Νωρίτερα ο πρόεδρος της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Γκρέγκορι Μικς είχε δηλώσει πως η συγκεκριμένη κίνηση «υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου και θα ενισχύσει τις εντάσεις στην περιοχή». Κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο «να αλλάξει άμεσα πορεία».

Τα τουρκικά F-16 είναι αμερικανικής κατασκευής και αποκτήθηκαν μέσω προγραμμάτων πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων (Arms Export Control Act), ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλείται σε τρίτες χώρες πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς νόμιμης άμυνας ή για άλλες χρήσεις, που εγκρίνονται από την αμερικανική κυβέρνηση. Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε περιοχές που συνδέονται με στρατιωτική κατοχή ή σε έδαφος που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους όρους υπό τους οποίους εγκρίθηκε η μεταφορά τους, καθώς οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως μοναδικό νόμιμο κράτος στο νησί την Κυπριακή Δημοκρατία.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ