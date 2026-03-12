Ο ράπερ είανι 35 χρονών, στήριξε τις αιματηρές εξεγέρσεις της Gen Z στο Νεπάλ και το κόμμα του δημιουργήθηκε μόλις το 2022.

Το Κόμμα Rastriya Swatantra (RSP) κέρδισε με σαρωτική νίκη τις εκλογές του Νεπάλ, τις πρώτες που πραγματοποιήθηκαν από τότε που οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία των νέων πέρυσι ανέτρεψαν την τότε κυβέρνηση.

Το RSP έλαβε 182 ψήφους μόλις δύο έδρες μείον από την επίτευξη της υπερπλειοψηφίας των δύο τρίτων στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, είναι η μεγαλύτερη νίκη για ένα μόνο κόμμα στο Νεπάλ εδώ και δεκαετίες. Το Νεπαλέζικο Κογκρέσο ήρθε δεύτερο με 38 έδρες, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα του Νεπάλ UML τρίτο με 25 έδρες. Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν περίπου στο 60% των σχεδόν 19 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Το αποτέλεσμα αυτό θέτει τον ράπερ Balendra Shah του RSP, στη θέση του βασικού προσώπου για την πρωθυπουργία της χώρας. Αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα για να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=RpwGzSoC0ZI}

Το αποτέλεσμα είναι μια εκπληκτική στροφή στην τύχη του RSP, το οποίο ιδρύθηκε μόλις το 2022 και ήρθε τέταρτο στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την ίδια χρονιά. Ο Balendra Shah, όπως και το κόμμα στο οποίο εντάχθηκε πρόσφατα, είναι σε μεγάλο βαθμό άπειρος. Η μόνη πολιτική του εμπειρία μέχρι στιγμής ήταν ως δήμαρχος της πρωτεύουσας, Κατμαντού.

{https://www.instagram.com/p/DVfFPjXD01j/}

Η σαρωτική νίκη είναι ακόμη πιο σημαντική επειδή το μικτό πολιτικό σύστημα της χώρας, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό πρωτοβάθμιας και αναλογικής εκπροσώπησης, έχει μαθηματικά σχεδιαστεί για να αποτρέψει μια τέτοια κυριαρχία από ένα μόνο κόμμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών ωστόσο, αντανακλά την επιθυμία για αλλαγή που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με τα κόμματα να φλερτάρουν με το βασικό νεανικό μπλοκ του Νεπάλ με υποσχέσεις για αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ανεργία, η οικονομική στασιμότητα και η ανισότητα.

Συνολικά 77 σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών και μια έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας εξέδωσε εντολή που επέτρεπε τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον χιλιάδων άοπλων διαδηλωτών. Οι διαδηλώσεις τελικά οδήγησαν στην εκδίωξη του τότε ηγέτη, KP Sharma Oli - μόνο και μόνο για να θέσει ξανά υποψηφιότητα ως πρωθυπουργός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα επανεκλεγεί. Το κόμμα του, το CPN-UML, όχι μόνο ήρθε τρίτο στις εκλογές, αλλά και ηττήθηκε αποφασιστικά από τον Shah στην εκλογική περιφέρεια Jhapa 5, πρώην προπύργιο του 74χρονου. Ο Gagan Thapa, ο νέος ηγέτης του Νεπαλικού Κογκρέσου, του παλαιότερου δημοκρατικού κόμματος της χώρας, έχασε επίσης την έδρα του από έναν υποψήφιο του RSP.

Η περίπτωση του Balendra Shah

Στα 35 του χρόνια, ο Balendra Shah υπήρξε ράπερ, δήμαρχος, μηχανικός και ακλόνητος λάτρης των ορθογώνιων γυαλιών ηλίου, γράφουν οι NY Times. Τώρα βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Νεπάλ, μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Το Κόμμα Rastriya Swatantra, μια νεαρή πολιτική δύναμη που αυτοπροσδιορίστηκε ως ο κληρονόμος της επανάστασης της Γενιάς Ζ, έλαβε τη μεγαλύτερη εντολή στη σύγχρονη εκλογική ιστορία του Νεπάλ, κερδίζοντας μια σημαντική πλειοψηφία 275 κοινοβουλευτικών εδρών, σύμφωνα με επίσημα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Ο Shah, ένας millennial με συχνά επιθετικό και δυσαρεστημένο ύφος στα social media, είναι η επιλογή του κόσμου για να ηγηθεί του Νεπάλ.

{https://www.instagram.com/p/DUIcPpBjRsL/}

Τεχνικά, το εκλογικό σώμα του Νεπάλ επέλεξε το R.S.P. Αλλά πολλοί Νεπαλέζοι δεν ψήφισαν την περασμένη Πέμπτη για κάποιο κόμμα, ψήφισαν τον Balen, όπως είναι ευρέως γνωστός ο Balendra Shah.

«Ο κόσμος λέει, "Ο Balen είναι σωτήρας του Νεπάλ"», δήλωσε ο Sanjeev Humagain, πολιτικός επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Νεπάλ. «Λένε, με λαϊκιστικό τρόπο, ότι είναι θεός».

Ως κοινωνικά ευαισθητοποιημένος ράπερ, ο Balendra Shah υπερηφανεύεται που δεν έχει καμία δέσμευση με το πολιτικό κατεστημένο του Νεπάλ. Πριν από τέσσερα χρόνια, έθεσε με επιτυχία υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος δήμαρχος του Κατμαντού. Καλλιέργησε την εικόνα ενός πολιτικού που έκανε πράγματα, αντιμετωπίζοντας τη διαχείριση των αποβλήτων, βελτιώνοντας την εκπαίδευση και παρέχοντας υγειονομική περίθαλψη, ακριβώς επειδή δεν ήταν υπόχρεος στην αποστεωμένη ιεραρχία της κομματικής πολιτικής.

{https://www.instagram.com/reels/DVxkIpkCS0j/}

Ως δήμαρχος, ο Balendra Shah έδωσε από νωρίς την υποστήριξή του στους διαδηλωτές της Gen Ζ, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά στο Κατμαντού τον Σεπτέμβριο για να καταδικάσουν τη διαφθορά και τον νεποτισμό, καθώς και μια σαρωτική απαγόρευση των social media. Οι διαμαρτυρίες γρήγορα κατέληξαν σε βία όταν οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν άοπλους νέους. Ο Balendra Shah χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της μοιραίας καταστολής, «τρομοκράτη».

Μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο Balendra Shah επέλεξε να αγωνιστεί για την έδρα στο Κοινοβούλιο που κατείχε εδώ και καιρό ο προκάτοχός του τέσσερις δεκαετίες μεγαλύτερός του. Κέρδισε με πάνω από τρεισήμισι φορές περισσότερες ψήφους.

{https://www.youtube.com/watch?v=1wk82ZJg0xE}

Με πληροφορίες των BBC/NYTimes