Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 18:00 στον ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει με το 14ο καθηλωτικό επεισόδιο την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Επεισόδιο 14: Η τοξοβολία πριν τον ημιτελικό φέρνει πίεση και πιθανές ανατροπές

Μετά τη δυνατή αναμέτρηση στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) ανάμεσα στον Ραφαήλ και τον Άγγελο, η μπλε ομάδα συνεχίζει την κυριαρχία της, διατηρώντας το προβάδισμα και ανεβάζοντας την αυτοπεποίθησή τους στα ύψη.

Ο προπονητής της μπλε ομάδας, Βαρτάν, εμφανίζεται πιο σίγουρος από ποτέ για τις δυνατότητες της ομάδας του και δηλώνει αποφασισμένος να τη δει να φτάνει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Στο MCP Warrior, όμως, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ένα νέο απαιτητικό challenge αλλάζει τα δεδομένα και ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τελευταίο ομαδικό αγώνισμα πριν τον ημιτελικό είναι το αγώνισμα της τοξοβολίας και οι Warriors θα έχουν δίπλα τους μια σπουδαία παρουσία του ελληνικού αθλητισμού.

Η Ολυμπιονίκης Φωτεινή Βαβάτση θα βρεθεί στο MCP WARRIOR για να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τις προσπάθειές τους, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση της δοκιμασίας.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία θα καθορίσει πολλά περισσότερα από μια απλή νίκη. Είναι το τελευταίο ομαδικό αγώνισμα πριν τον ημιτελικό και θα διαμορφώσει τα ζευγάρια που θα βρεθούν ένα βήμα πριν

τον μεγάλο τελικό. Θα διατηρήσουν οι Μπλε το αήττητο σερί τους ή θα έρθει η μεγάλη ανατροπή;

Το 14ο επεισόδιο του MCP Warrior φέρνει ένταση, στρατηγική και καθοριστικές στιγμές που οδηγούν στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Μη το χάσετε!