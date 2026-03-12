Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ την Ρεάλ Μπέτις για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Europa League.

Σημαντικό βήμα πρόκρισης για την φάση των 8 του Europa League έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

Παρά το γεγονός ότι από το 59ο λεπτό ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ζαρουρί, η ομάδα έδειξε εξαιρετική τακτική πειθαρχία και έλεγχο στο παιχνίδι. Η Μπέτις δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες, ενώ το πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό έδωσε στους «πράσινους» μια σπουδαία νίκη με 1-0, φέρνοντας τους ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε τις γραμμές της με ψυχραιμία και περιορισμένη ευπάθεια, ακόμη και μετά την αποβολή, και αξιοποίησε την ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη με τον Αργεντινό παίκτη να σκοράρει.

Το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τον επαναληπτικό της φάσης των 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Ανδαλουσιανή ομάδα την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στις 22:00, επιδιώκοντας να γράψει ιστορία με πρόκριση στους προημιτελικούς μετά από 23 χρόνια.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν (83′ Σιώπης), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90+4′ Αντίνο), Πελίστρι (90+3′ Τζούριτσιτς), Τεττέη (83′ Σβιντέρσκι).

Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Λιορέντε, Νατάν (46′ Γκόμες), Ροντρίγκες (68′ Φίρπο), Ρόκα, Αλτιμίρα (79′ Ντεόσα), Φορνάλς (90+3′ Μπαρτρά), Άντονι, Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε), Κούτσο.