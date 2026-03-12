Οκτώ ακόμα αγώνες των δύο διοργανώσεων στα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι φάσεις των 16 σε UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται απόψε (Πέμπτη 12/3), με την COSMOTE TV να μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, καθώς και 8 ακόμα ματς της 1ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση από τα Knockout Play-offs κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, θα υποδεχθεί την ισπανική Μπέτις (19:45, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η ΑΕΚ, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του UEFA Conference League, θα αντιμετωπίσει στη Σλοβενία την Τσέλιε (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K). Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκεται «μέσα» σε κάθε φάση, μεταφέροντας όλα τα στιγμιότυπα και το πλήρες ρεπορτάζ με απευθείας συνδέσεις από τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για τις δύο διοργανώσεις ξεχωρίζει ο ιταλικός «εμφύλιος» ανάμεσα σε Μπολόνια και Ρόμα (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START), καθώς και τα ματς Στουτγκάρδη-Πόρτο (19:45, COSMOTE SPORT 7HD), Λιλ-Άστον Βίλα (19:45, COSMOTE SPORT 8HD), Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας (22:00, COSMOTE SPORT 8HD) και Θέλτα-Λιόν (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους τις εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, οι οποίες θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

Πέμπτη 12.03.26

UEFA Europa League (Φάση των 16, 1η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (18:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Παναθηναϊκός-Μπέτις (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπολόνια-Ρόμα (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Στουτγκάρδη-Πόρτο (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Λιλ-Άστον Βίλα (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Γκενκ-Φράιμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Θέλτα-Λιόν (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 13/3, 00:05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (Φάση των 16, 1η Αγωνιστική)

Σάμσουνσπορ-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Τσέλιε-ΑΕΚ (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K)

Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)