Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Συναρπαστικό διήμερο στο Champions League με Βατερλό των αγγλικών ομάδων, θριάμβους των Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και επιβεβαίωση μέσω της φανταστικής Μπόντο Γκλιμτ ότι όλα είναι πιθανά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.



Με οδηγό τη νορβηγική ομάδα – θαύμα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κάνουν «όνειρα χίλια» σε Europa League και Conference League, προσδοκώντας να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά στις δύο διοργανώσεις.



Τριφύλλι και Δικέφαλος, βεβαίως, οφείλουν να κοιτούν μόνο το επόμενο παιχνίδι και, εν προκειμένω, την αυλαία στην φάση των «16», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ισχυρή Μπέτις (Πέμπτη 12/03, 19:45) και την ΑΕΚ να δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε (12/03, 22:00), όπου είχε ηττηθεί τον Οκτώβριο, στην πρεμιέρα της League Phase.



Η Interwetten.gr… παίζει μπάλα σε Αθήνα και Τσέλιε με απόδοση 10.00*, η οποία προκύπτει από τέσσερις επιλογές σε δύο Bet Builder για τις αναμετρήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο «Stadion Z'dežele».



Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να βρει δίχτυα ο φουλ φορμαρισμένος Ανδρέας Τετέι στο Παναθηναϊκός – Μπέτις, «διπλό» - ρεβάνς της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και πρώτο ευρώ – γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα στο Τσέλιε – ΑΕΚ.



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Το πρόγραμμα της ημέρας, όμως, περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, όπως Λιλ – Άστον Βίλα (19:45), Μπολόνια – Ρόμα (19:45), Στουτγκάρδη – Πόρτο (19:45), Θέλτα – Λιόν (22:00) και Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας (22:00).



Η Interwetten.gr… μοιράζει ασίστ με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, δυνατά Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις για όλα τα γούστα.



Το… πάρτι δεν περιλαμβάνει μόνο ασπρόμαυρη, αλλά και πορτοκαλί μπάλα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να κοντράρονται εκτός με Μονακό (20:00) και εντός με Ζαλγκίρις Κάουνας (22:00), παρέα με δεκάδες επιλογές σε στατιστικές κατηγορίες παικτών, όπως πόντους, ριμπάουντ, ασίστ και πάει λέγοντας.



Οι προσφορές στην Interwetten.gr, βεβαίως, καλά κρατούν, με έως και 155 δώρα και, μάλιστα, σε μια πλατφόρμα όπου απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:

Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση

Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής

Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά

Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις

35 χρόνια εμπειρία

Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο

Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ