Το ζευγάρι θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο.

Στα τέλη Ιουνίου, στην Πάρο, θα γίνει ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαμήλιες προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τοποθεσία για το pre – wedding beach party, την εκκλησία αλλά και τη γαμήλια δεξίωση έχει αποφασιστεί και οι μελλόνυμφοι, έχουν επιλέξει στο αγαπημένο τους νησί το ωραιότερο σκηνικό που θα μπορούσαν να έχουν για την ομορφότερη στιγμή τους.

Ο γάμος θα γίνει σε ένα από τα μαγευτικότερα παραθαλάσσια σημεία της Πάρου με σαγηνευτική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου απέναντι από την κατάλευκη Παροικιά.

Δίπλα στο κύμα, σε αμμώδη και ήρεμη παραλία του νησού θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου beach party, ενώ η γαμήλια τελετή, στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα λάβει χώρα στο μικρό, απέριττο γραφικό Κυκλαδίτικο ξωκλήσι του Αγίου Φωκά, στην ομώνυμη ειδυλλιακή τοποθεσία πλάι στη θάλασσα που γοητεύει με τη φυσική απλότητα, τη γαλήνη και τον ρομαντισμό που αποπνέει.

Μάλιστα στο γαμήλιο άκρως ρομαντικό σκηνικό, συνηθίζεται η έλευση των μελλόνυμφων στο εκκλησάκι από τη θάλασσα με γραφικά καϊκια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=GQYaMOdvFNQ&t=1s}

Το γαμήλιο party μετά την τελετή θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό μαγαζί του Κριού και θα περιλαμβάνει διακοσμητικές λεπτομέρειες και στοιχεία νησιώτικης αισθητικής, που θα κάνουν την εμπειρία του ζευγαριού και των καλεσμένων του πραγματικά αξέχαστη!

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Αγ. Φωκά, αποτελεί μια ονειρεμένη τοποθεσία της Πάρου που προτιμούν διασημότητες για τις ξεχωριστές στιγμές τους.

Τον Αύγουστο του 2019, εκεί είχε γιορτάσει τα 26α γενέθλιά της η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, με ένα λαμπερό party σε ferry boat και διάσημους καλεσμένους ανάμεσα στους οποίους ήταν χολυγουντιανός σταρ και φίλος του νησιού Τομ Χανκς με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον και την παρέα τους.

Επίσης ο Άγιος Φωκάς είναι το «καταφύγιο» του Γιάννη Πάριου και της οικογένειάς του, καθώς ο τραγουδιστής του έρωτα διατηρεί εξοχική κατοικία σε προνομιακής θέας σημείο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Πηγή: parianostypos.gr