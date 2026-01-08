Προτεραιότητά της ηθοποιού παραμένει το καλό των παιδιών της.

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο YouTube. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα παιδιά της και στη μορφή συνεπιμέλειας που έχει συμφωνήσει με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.

Όπως αποκάλυψε, η καθημερινότητα με τα παιδιά απαιτεί αυστηρό προγραμματισμό, καθώς η συνεπιμέλεια προϋποθέτει άριστη συνεργασία. «Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ακολουθούμε πιστά κάθε μήνα. Τα παιδιά είναι δύο μέρες μαζί μου και δύο μέρες με τον μπαμπά τους. Μένουμε πολύ κοντά, κάτι που διευκολύνει σημαντικά την κατάσταση και μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει εξαιρετικά», εξήγησε.

Η ίδια παραδέχτηκε πως, παρότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα τη δυσκολεύει προσωπικά, προτεραιότητά της παραμένει το καλό των παιδιών. «Το θετικό αποτύπωμα που έχει στα παιδιά είναι πολύ πιο σημαντικό. Δεν τους λείπει ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς, γιατί αλλάζουν περιβάλλον κάθε δύο μέρες και δεν προλαβαίνουν να νιώσουν την απουσία», σημείωσε.

Η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε επίσης πως, ειδικά στις μικρές ηλικίες, θεωρεί καθοριστικό τον ρόλο της μητέρας, χωρίς αυτό να μειώνει τη σημασία του πατέρα. «Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, το πρόγραμμα προσαρμόζεται μαζί τους, με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το σημαντικό είναι η συνεργασία και η προστασία της ψυχικής τους υγείας και ηρεμίας», κατέληξε.

