Η ηθοποιός δεν έχει μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες για τα σχέδια του γάμου της, αφού όπως δήλωσε πρόσφατα θα ήθελε να το μάθουν ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Μιλάνο, ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν ανακοίνωσε ημερομηνία. Ανέφερε με νόημα πως κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το βήμα στη σχέση τους.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Κούτρα και τις πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή, «Καλύτερα δε Γίνεται», το ζευγάρι παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με πιθανές ημερομηνίες 6 και 16.

{https://exchange.glomex.com/video/v-des57ersvq6h?integrationId=40599y14juihe6ly}