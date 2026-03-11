Σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ- Δεν έδωσε απαντήσεις ο επικεφαλής της Επιτροπής- Αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς ναι φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι οι τρεις φταίμε κι οι τρεις, φταίει κι ο Χατζηπετρής». Αυτά τα ωραία τραγούδαγε πριν χρόνια ο μοναδικός Λουκιανός Κηλαηδόνης και τα οποία ταιριάζουν γάντι με την κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ μετά τις ανακοινώσεις για τη διεύρυνση του κόμματος. Κανείς δεν φταίει τελικά τόσο για τις διαψεύσεις, όσο και για το χαμηλό επίπεδο κάποιων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμαστε καταρχάς στο γεγονός ότι δυο πρόσωπα, ο Βαγγέλης Κορακάκης και ο Μιχάλης Πατεντάλης, διευκρίνισαν ότι κακώς τα ονόματά τους εμφανίστηκαν στο κατάλογο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Και με τους δυο φαίνεται ότι έγιναν άστοχοι χειρισμοί από τη στιγμή που δεν υπήρξε απευθείας επικοινωνία αλλά επαφή μέσω τρίτων. Όπως είναι φυσικό, οι διαψεύσεις προκάλεσαν μεγάλη αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη, που αδυνατούσε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, ενώ απαντήσεις δεν υπήρχαν ούτε από την πλευρά του επικεφαλής της Επιτροπής Κώστα Σκανδαλίδη.

Εντελώς διαφορετικά και πολύ πιο σοβαρά είναι τα πράγματα με την περίπτωση του Θεοδόση Πελεγρίνη, δεδομένου ότι υπήρξαν ηχηρές αντιδράσεις στην ανακοίνωσή του ονόματός του. Με πιο χαρακτηριστική της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία σχολίασε πως «όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν και τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα». Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού εμφανίζεται αρκετά ενοχλημένη σε σχέση με την περίπτωση του κ. Πελεγρίνη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που ως Πρύτανης είχε δηλώσει πως δεν θα εφαρμόσει τον νόμο Διαμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια. Η ενόχληση της πρώην υπουργού σχετίζεται και με το γεγονός ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για την ένταξη του κ. Πελεγρίνη στην επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και για το γεγονός ότι κανένα στέλεχος δεν παίρνει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επιλογή. Από την άλλη, η δράση φέρνει και αντίδραση, καθώς υπήρχαν δηλητηριώδεις διαρροές από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έλεγαν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δεν μπορεί να μιλάει για αυτούς που απουσίαζαν στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ όταν η ίδια μετά το 2012 είχε εγκαταλείψει το κόμμα της.

Στο κάδρο των αντιδράσεων, όχι επί συγκεκριμένων προσώπων αλλά επί της ουσίας της διεύρυνσης, μπήκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος σε συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) έκανε λόγο για «φύρδην μίγδην διεύρυνση». Ο κ. Δούκας χρησιμοποιώντας πολύ σκληρές εκφράσεις υποστήριξε πως «δεν μπορεί να φαινόμαστε να παίρνουμε ανθρώπους από το τσουβάλι». Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως «έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο, δεν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ. Σου λέει ο κόσμος δίναμε μάχη δύσκολη, αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια μπαίνουν σε μια λίστα εξ οφίτσιο στο συνέδριο χωρίς ψήφο». Πίσω από τις γραμμές της αντίδρασης του κ. Δούκα κρύβεται και η ανησυχία του για τον πλήρη έλεγχο του συνεδρίου από την πλευρά Ανδρουλάκη, εξ ου και η αναφορά του στα πρόσωπα που θα μετέχουν ex officio στο συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ιδιαίτερη σημασία η μάχη που θα γίνει την προσεχή Κυριακή για την εκλογή των συνέδρων, ιδίως στο Λεκανοπέδιο που έχουν τις πιο μεγάλες δυνάμεις (ιδίως) ο κ. Γερουλάνος και ο κ. Δούκας.

Σε αυτό το κλίμα, ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται από χθες στο Στρασβούργο προκειμένου να είναι παρών στη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια για τα θέματα του κράτους δικαίου και του Pretador στην Ελλάδα. Ένα προνομιακό θέμα που το ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει πολύ το επόμενο διάστημα, καθώς αναμένονται και σχετικές πρωτοβουλίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μετά και την απόφαση του Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.