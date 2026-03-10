Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «εξεταστική–πλυντήριο ευθυνών», σημειώνοντας ότι πλέον δεν αμφισβητείται η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος που διασπάθισε δημόσιο χρήμα.

Ολομέτωπη επίθεση στην ΝΔ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση του «γαλάζιου» πορίσματος το οποίο χαρακτήρισε «προϊόν υποκρισίας και θράσους» υποστηρίζοντας ότι στέλνει μήνυμα μη λογοδοσίας για πολιτικά πρόσωπα που, όπως είπε, «λεηλάτησαν μαζί με τη γαλάζια συμμορία τους τους κόπους των αγροτών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «εξεταστική–πλυντήριο ευθυνών», σημειώνοντας ότι πλέον δεν αμφισβητείται η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος που διασπάθισε δημόσιο χρήμα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ευθύνες των Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη αναδείχθηκαν σε όλες τους τις διαστάσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι η διαφθορά στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεί ως «Λερναία Ύδρα», επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανοιχτές 175 υποθέσεις στην Ελλάδα με συνολική ζημιά που, σύμφωνα με τον ίδιο, φτάνει τα 2,68 εκατ. ευρώ.

«Έχετε μετατρέψει το κράτος σε λάφυρο. Αντί για κανονικότητα, κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι γνώριζε την κατάσταση και επέτρεψε να μην χυθεί φως στην υπόθεση.

«Υπάρχει ένα όριο στο θράσος του ΠΑΣΟΚ»

«Υπάρχει και ένα όριο στο πολιτικό θράσος» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, σημειώνοντας πως ανάμεσα στους συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε και το ζευγάρι που είχε παντρέψει.

«Πάει πολύ για το ΠΑΣΟΚ να μας κουνάει το δάχτυλο», τόνισε και επέμεινε πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δίνει ποινική ή πολιτική ευθύνη για πολιτικά πρόσωπα.

«Είναι χυδαία η προσπάθεια εξίσωσης που επιχειρείτε», ανταπάντησε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος.

«Είστε βουτηγμένοι στη βρωμιά, βουτηγμένοι στο σκάνδαλο. Αποτελεί μνημείο θρασύτητας η επίκληση των κουμπαριών. Για την κουμπαριά “Φραπέ” με την οικογένεια Μητσοτάκη έχετε να πείτε κάτι;», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.