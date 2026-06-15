Ο 24χρονος Βέλγος θα γίνει πατέρας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Ο Τζέρεμι Ντόκου θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 και θέλει να είναι παρών στη γέννηση του παιδιού του, κάτι που δημιουργεί ένα δίλημμα για εκείνον και την ομάδα του.

Ο 24χρονος εξτρέμ του Βελγίου- που κάνει πρεμιέρα απόψε (15/6, 22:00) κόντρα στην Αίγυπτο, στο Σιάτλ- και σχεδιάζει να φύγει από τις ΗΠΑ και να πάει στην Αγγλία, για τη γέννηση του παιδιού του, σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ.

Η σύζυγός του, Σαϊρίν, αναμένεται να γεννήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, όταν το Μουντιάλ 2026 θα έχει φτάσει στα προημιτελικά και ο Ντόκου δήλωσε πως θέλει να είναι παρών στον τοκετό, ακόμα κι αν το Βέλγιο συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά.

«Εξαρτάται από το πότε θα συμβεί, αλλά είναι το πρώτο μου παιδί, οπότε σίγουρα θέλω να είμαι εκεί», είπε ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι. «Αν με ρωτήσετε τι θέλω, η απάντηση είναι πως κανένας δεν θέλει να χάσει τη γέννηση του πρώτου παιδιού του. Αλλά επίσης γνωρίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει πολλές άλλες παραμέτρους», συμπλήρωσε.

«Ξέρω ότι η ομοσπονδία στηρίζει τους παίκτες της και καταλαβαίνει την κατάστασή τους. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», κατέληξε ο Ντόκου. Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, είναι πιθανό να του κανονίσουν να ταξιδέψει με ιδιωτικό αεροσκάφος προς την Αγγλία, όπου θα γεννηθεί το παιδί του.

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Ο Τζέρεμι Ντόκου δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει αυτό το δίλημμα. Ο Μπράντον Μέχελε είναι σε παρόμοια κατάσταση, αλλά η σύζυγος του Βέλγου αμυντικού αναμένεται να γεννήσει μία εβδομάδα αργότερα.

Πηγή: Reuters