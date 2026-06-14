Οι Σκωτσέζοι ήταν πολύ πιο κυνικοί στο ματς απέναντι στην Αϊτή του επιθετικού της ΑΕΚ, Φρανζί Πιερό.

Την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 36 χρόνια πανηγύρισε η Σκωτία, καθώς επικράτησε της Αϊτή με 1-0 στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 κι έπιασε... κορυφή στη βαθμολογία του γκρουπ μετά το ισόπαλο 1-1 της Βραζιλίας με το Μαρόκο.

Οι Σκωτσέζοι ήταν πολύ πιο κυνικοί στο ματς απέναντι στην Αϊτή του επιθετικού της ΑΕΚ, Φρανζί Πιερό. Είχαν την πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα με το δοκάρι του ΜακΤόμινεϊ στο 17’ κι εντέλει έφτασαν στο «χρυσό» γκολ που τους χάρισε το τρίποντο στο 29’ με τον ΜακΓκίν. Σε μία φάση όπου ο μέσος της Άστον Βίλα είχε και την τύχη με το μέρος του, καθώς το μάλλον... άτσαλο πλασέ του κόντραρε πάνω στον Μπελεγκάρντ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα της Αϊτής για το 1-0 της Σκωτίας.

Διαιτητής: Μουσταφά Γκορμπάλ (Αλγερία)

Κίτρινες: 39’ Μπελεγκάρντ - 46’ Χίκεϊ, 90’+1’ Κέρτις, 90'+5' ΜακΛιν

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ, Ντίντσον (61’ Καζιμίρ), Πρόβιντενς (85’ Φόρτσιουν), Ισιντόρ (76’ Ζοζέφ), Πιερό.

ΣΚΩΤΙΑ (Στηβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκεϊ (75’ Πάτερσον), Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Χέντρι, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (83’ Κέρτις), Φέργκιουσον, Άνταμς (75’ Ντάικς), Γκάνον-Ντοκ (75’ Κρίστι), Σάνκλαντ (83’ ΜακΛιν).

Θεατές: 64.146