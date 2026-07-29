Ο Τραμπ συνεχίζει τις απειλές του κατά το Ιράν μετά τις επιθέσεις σε Ιορδανία και Αίγυπτο.

Ορκίστηκε εκδίκηση ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία αλλά και αργότερα σε αμερικανικών συμφερόντων πλοίο σε αιγυπτιακό λιμάνι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις απειλές που είχε εξαπολύσει νωρίτερα σε παρέμβασή του στο Fox News και από το Οβάλ Γραφείο τόνισε πως ενημερώθηκε για τη νέα επίθεση και «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά επειδή είναι η σειρά μας. Ξέρουν ότι έρχεται (η επίθεση)».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία το βράδυ της Τετάρτης. Όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Μας ζητούν να μην το κάνουμε» είπε ο Τραμπ για τα αμερικανικά αντίποινα και πρόσθεσε πως όλες οι επιθέσεις που έκανε το Ιράν «έπεσαν στο έδαφος».

«Αλλά παρ' όλα αυτά το έκανα, οπότε είναι η σειρά μας», συνέχισε ο Τραμπ και τόνισε πως «θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

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Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από διαφορετική ομάδα της ιρανικής ηγεσίας από τους αξιωματούχους με τους οποίους έχουν συνομιλήσει οι ΗΠΑ. «Ήταν μια διαφορετική ομάδα από αυτήν με την οποία έχουμε να κάνουμε», είπε και επισήμανε πως «Έχουν ήδη ζητήσει συγγνώμη, αλλά ξέρετε ότι πρέπει να τους χτυπήσουμε λίγο».

Έκρηξη στο λιμάνι της Αιγύπτου

Το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου, με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey να κάνει λόγο για πλήγμα drone σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο LNG. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ambrey, δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης.

Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ενημέρωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια με LNG στο λιμάνι.

{https://x.com/HormuzLetter/status/2082513830060392629}

Το drone, σύμφωνα με το Reuters, χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλοιο Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ένα άλλο πλοίο, το Gaslog Salem, ανέφεραν τρεις εμπορικές πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό.

Το Energos Winter φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στη δεξιά πλευρά του. Ακολούθησε πυρκαγιά η οποία πολύ σύντομα έσβησε, δήλωσε η βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε στο Fοx News ότι η απάντηση των ΗΠΑ μετά την επίθεση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία θα είναι σκληρή.

«Θα τους χτυπήσουμε (πάρα πολύ σκληρά) είπε την Τετάρτη ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα έντονο και απειλητικό ύφος.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα δεχτούν πλήγμα μας» είπε φανερά εκνευρισμένος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόλις λίγα λεπτά για να απαντήσουν στην επίθεση έκπληξη και να καταρρίψουν τους εισερχόμενους πυραύλους πριν βρουν τους στόχους τους. Είπε πως το βίντεο δείχνει το προσωπικό των ΗΠΑ να φωνάζει σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες για την αναχαίτιση.

{https://x.com/CENTCOM/status/2082231500318114110}

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ακόμα πως οι κοινές στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας κατ΄των Χούθι στο Ιράκ συντονίστηκαν από την ιρανική κυβέρνηση. Χαρακτήρισε τους Χούθι ως «καρκίνο του κόσμου» και είπε εξετάζει επιπλέον προειδοποιήσεις κατά όσων συνεργάζονται με τους Ιρανούς.

Με πληροφορίες του NYTimes/CNN/FOX/Reuters