Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «πολύ σοβαρές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, τονίζοντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επανέλθει σε ισχυρή στρατιωτική δράση.

Το Ιράν εξαπέλυσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, στην πρώτη επίθεση αυτού του είδους μετά την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών πληγμάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να δοθεί χρόνος στη διπλωματία.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, χωρίς να αναφερθούν απώλειες ή ζημιές στην αμερικανική βάση. Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε την ενέργεια ως «αιφνιδιαστική επίθεση», προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί να ανατρέψει την εύθραυστη περίοδο αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «πολύ σοβαρές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, τονίζοντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επανέλθει σε ισχυρή στρατιωτική δράση.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή

Σε απάντηση, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων όπλων και εφοδιασμού στο ανατολικό Ιράκ, τις οποίες συνέδεσε με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μετά από σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω στρατιωτική σύγκρουση και θέτοντας σε δοκιμασία τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.