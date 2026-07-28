Οι χειμώνες θα είναι διαφορετικοί.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετήσουν τη μόνιμη θερινή ώρα, οι χειμερινοί μήνες θα αποκτήσουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Αν και τα απογεύματα θα έχουν περισσότερο φως, το τίμημα θα είναι σημαντικά πιο αργές ανατολές, με τον ήλιο να εμφανίζεται μετά τις 8 π.μ. σε πολλές περιοχές της χώρας και ακόμη αργότερα σε ορισμένες.

Η αλλαγή αυτή προβλέπεται από τον Νόμο για την Προστασία από την Ηλιοφάνεια (Sunshine Protection Act), ο οποίος εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένει πλέον την έγκριση της Γερουσίας και την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αν τεθεί σε ισχύ, τα ρολόγια δεν θα γυρίζουν πλέον μία ώρα πίσω κάθε Νοέμβριο και η θερινή ώρα θα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ανατολές μετά τις 8 και ακόμη και μετά τις 9 το πρωί

Η σημαντικότερη συνέπεια της αλλαγής θα είναι οι αισθητά πιο αργές ανατολές του ηλίου κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ο ήλιος θα ανατέλλει μετά τις 8 π.μ., ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά τις 9 π.μ.

Στο Τζούνο της Αλάσκας, μάλιστα, για ένα μέρος του χειμώνα ο ήλιος δεν θα εμφανιζόταν πριν από τις 11 το πρωί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ωστόσο, σε άλλες περιοχές οι διαφορές θα είναι πιο περιορισμένες. Στο Λας Βέγκας η τελευταία χειμερινή ανατολή θα ήταν στις 7:52 π.μ., ενώ στο Λος Άντζελες στις 7:59 π.μ., χωρίς δηλαδή να ξεπερνά το όριο των 8 το πρωί.

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Πόλεις με περισσότερες από 140 ημέρες καθυστερημένης ανατολής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές θα καταγραφούν σε πόλεις όπως το Γκραντ Ράπιντς στο Μίσιγκαν, η Ινδιανάπολη και το Λούισβιλ του Κεντάκι.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, ο ήλιος θα ανέτειλε μετά τις 8 π.μ. για περισσότερες από 140 ημέρες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στο Γκραντ Ράπιντς, μάλιστα, 55 από αυτές τις ημέρες η ανατολή θα σημειωνόταν μετά τις 9 π.μ., με την πιο αργή να φτάνει στις 9:14 π.μ.

Αντίθετα, υπάρχουν και πόλεις όπου ο ήλιος δεν θα ανέτειλε ποτέ μετά τις 8 π.μ. ακόμη και με μόνιμη θερινή ώρα. Στο Νάσβιλ η πιο αργή ανατολή θα ήταν στις 7:58 π.μ., ενώ στη Νέα Ορλεάνη στις 7:57 π.μ.

Περισσότερο φως τα απογεύματα

Παρά τις καθυστερημένες ανατολές, η μόνιμη θερινή ώρα θα προσέφερε ένα σημαντικό πλεονέκτημα, περισσότερο φυσικό φως τις απογευματινές ώρες του χειμώνα.

Σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, τα ηλιοβασιλέματα θα μεταφέρονταν μετά τις 5 μ.μ., ενώ σε πολλές περιοχές δεν θα σημειώνονταν πριν από τις 6:30 μ.μ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Γκραντ Ράπιντς, όπου σήμερα η νωρίτερη δύση του ήλιου καταγράφεται στις 5:08 μ.μ. Με μόνιμη θερινή ώρα, η αντίστοιχη δύση θα μεταφερόταν στις 6:08 μ.μ., χαρίζοντας μία επιπλέον ώρα απογευματινού φωτός.

Η προοπτική αυτή εξηγεί γιατί αρκετοί πολίτες υποστηρίζουν τη διατήρηση της θερινής ώρας όλο τον χρόνο, θεωρώντας ότι τα φωτεινότερα απογεύματα αντισταθμίζουν τις πολύ πιο αργές χειμερινές ανατολές.