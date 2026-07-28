Χτύπησαν μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία.

Γης μαδιάμ έκαναν το σπίτι γνωστής Βολιώτισσας ραδιοφωνικής παραγωγού άγνωστοι διαρρήκτες και μάλιστα μέρα μεσημέρι, κλέβοντας εκτός από χρήματα, μέχρι και ένα ζευγάρι γόβες…

Το περιστατικό συνέβη χθες στις το πρωί γύρω στις 11.30 με 12.30, όταν όλοι έλειπαν από το διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται κοντά στο πάρκο της Καλλιθέας.

Έβγαλαν στο μπαλκόνι τα σκυλιά

Η ραδιοφωνική παραγωγός επέστρεψε σπίτι από τη δουλειά της και βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς όλοι οι χώροι του διαμερίσματος είχαν ψαχθεί και οι διαρρήκτες τα έκαναν λίμπα τόσο στην κρεβατοκάμαρα, όσο και σε άλλα δωμάτια. Ειδικά στην κρεβατοκάμαρα άνοιξαν όλα τα συρτάρια, πέταξαν ρούχα και άλλα αντικείμενα στο πάτωμα, αναζητώντας κάτι αξίας.

Οι άγνωστοι δεν δίστασαν να ψάξουν μέχρι και στο μπάνιο, ενώ κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα προκειμένου να βγάλουν στο μπαλκόνι τα δύο σκυλιά της οικογένειας, με το ένα να είναι μάλιστα τσομπανόσκυλο. Για να παραβιάσουν την είσοδο χρησιμοποίησαν κάποιο υγρό, καθώς αργότερα η αστυνομία εντόπισε μια άγνωστη ουσία στην εξώπορτα του διαμερίσματος.

Δεν πήραν υπολογιστή αλά κολόνια και γόβες!

Η ραδιοφωνική παραγωγός διαπίστωσε πως της είχαν κλέψει εκτός από κοσμήματα, μεταξύ των οποίων και ένα σημαντικής συναισθηματικής αξίας, χρηματικό ποσό, ενώ έφτασαν στο σημείο να αρπάξουν μια κολόνια και ένα ζευγάρι γόβες. Δεν πείραξαν ούτε κάποιο φορητό υπολογιστή ούτε το playstation που βρισκόταν στο διαμέρισμα και αποχώρησαν χωρίς να τους αντιληφθεί κανένας στην πολυκατοικία.

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Πηγή: magnesianews.gr