Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρέθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε αθλητές, εθελοντές και επισκέπτες.

Πιστό στο ραντεβού του με έναν από τους σημαντικότερους αγώνες ορεινού τρεξίματος της χώρας, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ έδωσε ξανά το «παρών» στο Zagori Mountain Running, ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2026, ανάμεσα στα πέτρινα γεφύρια, τα μονοπάτια και τα γραφικά χωριά του Ζαγορίου.

Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος της χώρας γιόρτασε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και επέστρεψε ανανεωμένος, με νέες διαδρομές, προκλήσεις και εμπειρίες για δρομείς κάθε επιπέδου. Με κεντρικό θεματικό άξονα το “BE WATER”, το φετινό ZAGORI Mountain Running έγινε μια φυσική υπενθύμιση της δύναμης που κρύβει το νερό, από τη ροή και την αντοχή του έως την προσαρμοστικότητα και την αδιάκοπη κίνησή του, φέρνοντας στο προσκήνιο αξίες που συνοδεύουν την προσπάθεια κάθε δρομέα.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο που το γεννά, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρέθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε αθλητές, εθελοντές και επισκέπτες. Παράλληλα, μέσα από τη στήριξή του στο ZAGORI Mountain Running, συνέχισε να συμβάλλει σε μια διοργάνωση που προάγει τον αθλητισμό, ενισχύει την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Ηπείρου.

Από το απαιτητικό Challenge των 93km και το TeRA των 60km, έως το Zagori Classic Race 33km, τον Half Marathon 21km, το Forest 10km και το Fun 5km, η διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά τη δύναμη του αθλητισμού στη φύση. Ξεχωριστή θέση είχε και ο παιδικός αγώνας 1χλμ. «ΖΑΓΟΡΑΚΙ», που έδωσε στους μικρούς δρομείς την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά της άσκησης μέσα από μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, η οποία προάγει τις αξίες της συμμετοχής, της προσπάθειας και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

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Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στηρίζουμε σταθερά το Zagori Mountain Running, έναν θεσμό τόσο αλληλένδετο με τον τόπο και τις αξίες μας. Για μια ακόμη χρονιά, σταθήκαμε δίπλα στους συμμετέχοντες, σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη της προσπάθειας, της συμμετοχής και της επαφής με τη φύση, προσφέροντάς τους την απαραίτητη ενυδάτωση σε κάθε βήμα της διαδρομής. Το ΖΑΓΟΡΙ θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που εμπνέουν, ενώνουν ανθρώπους και τιμούν την αυθεντικότητα του τόπου μας».

Η ομάδα του Zagori Water συμμετείχε και φέτος ενεργά στη διοργάνωση, στέλνοντας μήνυμα συμμετοχής, ενέργειας και συλλογικής προσπάθειας, ενώ το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ επιβεβαίωσε τη σταθερή του δέσμευση στη στήριξη δράσεων που ενώνουν τον αθλητισμό με τη φύση, ενδυναμώνουν την τοπική κοινωνία και αναδεικνύουν την αυθεντική ομορφιά της ελληνικής γης.