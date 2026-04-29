Πραγματοποιήθηκε από 22 ως 26 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως, προσελκύοντας 8.127 δρομείς και περιπατητές.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ υποστήριξε και φέτος, ως διακεκριμένος χορηγός, τον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα No Finish Line Athens. Πιστό στις αξίες του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς, το ΖΑΓΟΡΙ έδωσε δυναμικό «παρών» σε μια διοργάνωση-θεσμό, που αποτελεί σημείο συνάντησης για χιλιάδες δρομείς, από όλο τον κόσμο, με κοινό στόχο την προσφορά και τη στήριξη των παιδιών μέσα από τη συγκέντρωση χιλιομέτρων.

Από τις 22 έως τις 26 Απριλίου, το Πεδίον του Άρεως φιλοξένησε το επετειακό 10ο No Finish Line Athens, προσελκύοντας 8.127 δρομείς και περιπατητές, διανύοντας πάνω από 71 χιλιάδες χιλιόμετρα προσφοράς. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στάθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, προσφέροντας δροσιά και πολύτιμη ενυδάτωση, ενώ η ομάδα του συμμετείχε ενεργά στη διαδρομή, ενισχύοντας έμπρακτα τον φιλανθρωπικό σκοπό της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, με τον οποίο το ΖΑΓΟΡΙ συμπορεύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η κοινή τους πορεία βασίζεται σε αξίες, όπως η αριστεία, η συνέπεια, το ήθος και η αυθεντικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο τον κορυφαίο Έλληνα πρωταθλητή όσο και το DNA της μάρκας.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για εμάς στο ΖΑΓΟΡΙ, ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς δράσεις, αλλά μέρος της ταυτότητάς μας. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως το No Finish Line Athens και μέσα από συνεργασίες με ανθρώπους, όπως ο Μίλτος Τεντόγλου, θέλουμε να στηρίζουμε ουσιαστικά ό,τι εμπνέει και δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.»

Παραμένοντας πιστό στις αξίες του αθλητισμού, της συνέπειας και της κοινωνικής συνεισφοράς, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την ευεξία, την αλληλεγγύη και την προσφορά, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για όλους.