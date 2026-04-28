Κάθε μήνα μία νέα Πανσέληνος κάνει την εμφάνισή της στο νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο θέαμα αλλά και αλλαγές για κάθε ζώδιο.

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, το ολόγιομο φεγγάρι συνδέεται με μύθους, παραδόσεις και πολιτιστικές αναφορές, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, αλλά και την αστρολογία.

Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα για το φεγγάρι του Μαΐου αποτελεί και το γεγονός ότι αναμένεται να εμφανιστούν δύο πανσέληνοι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται ανά 2,5 – 3 περίπου χρόνια.

Η πρώτη, θα φωτίσει το νυχτερινό ουρανό την 1η του μηνός και φέρει το όνομα «Πανσέληνος των Λουλουδιών», ενώ η δεύτερη, το «Μπλε Φεγγάρι», θα γεμίσει 31 Μαΐου.

Αυτό το φαινόμενο, έρχεται για να επηρεάσει την αστρολογία και τα ζώδια με την εβδομάδα 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τα ζώδια που πρέπει να προσέχουν με την πρώτη Πανσέληνο του Μαΐου

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας yourtango.com, η πρώτη πανσέληνος του μήνα ανατέλλει στο ζώδιο του Σκορπιού, ξυπνώντας μία φιλόξενη και παιχνιδιάρικη ενέργεια.

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρόκειται για ένα συναίσθημα σταθερό για όλα τα ζώδια, καθώς μερικά θα πρέπει να φανούν ιδιαίτερα προσεκτικά τις μέρες που ακολουθούν.

Περισσότερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι Δίδυμοι, οι Αιγόκεροι και οι Ζυγοί.

Δίδυμος:

Αν και οι ενέργειά σας κορυφώνεται θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, βάζοντας τις σωστές προτεραιότητες ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις επιθυμίες σας.

Πρόκειται για μία δημιουργική περίοδο, ιδιαίτερα αν η ενασχόλησή σας έχει να κάνει με τις τέχνες, ωστόσο θα πρέπει να αφοσιωθείτε σε μία πειθαρχημένη και αυστηρή ρουτίνα για να φέρεται εις πέρας τις υποχρεώσεις σας.

Αιγόκερως:

Η πρώτη Πανσέληνος του μήνα σας οδηγεί στο να θέσετε αυστηρά όρια και γερά θεμέλια για τους νέους στόχους σας που αφορούν τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η έντονη επιρροή των πλανητών είναι ικανή να φέρει αλλεπάλληλες πιέσεις στην καθημερινότητάς σας και εσείς καλείστε να βρείτε τις απαραίτητες ισορροπίες.

Παράλληλα, είναι πιθανό να βρεθούν μπροστά σας προβλήματα και απρόβλεπτες καταστάσεις που θα καθυστερήσουν τα έργα σας, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με θάρρος.

Σε κάθε περίπτωση, η Σελήνη είναι ικανή να σας καθοδηγήσει, με την προϋπόθεση ότι θα υιοθετήσετε τη σωστή στρατηγική.

Ζυγός:

Τα οικονομικά σας ζητήματα έρχονται στο επίκεντρο των συζητήσεων υπό το φως της νέας Πανσελήνου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί αναπροσαρμογή το μελλοντικό οικονομικό σας πλάνο.

Αν ωστόσο έχετε μεριμνήσει η περίοδος αυτή θα σας χαρίσει ένα ανάλαφρο συναίσθημα και οικονομική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη σύνεση ως προς τα συναισθήματά σας, βοηθώντας να υλοποιήσετε τις δικές σας επιθυμίες.