Η Δεύτερη Πανσέληνος του Μαΐου που ανατέλλει στο ζώδιο του Τοξότη, φέρνει αλλαγές. Ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο;

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο σε σχέση με τη Σελήνη παρατηρείται στον ουρανό του Μαΐου, καθώς δύο Πανσέληνοι κάνουν την εμφάνισή τους και φέρνουν αναταραχές, αλλαγές και νέες προοπτικές στα ζώδια.

Η πρώτη Πανσέληνος του μήνα σημειώθηκε στην 1η Μαΐου, ενώ η δεύτερη αναμένεται για την Κυριακή 31 του μηνός. Η συγκεκριμένη φέρει το όνομα «Μπλε φεγγάρι», ωστόσο ο ορισμός του δε φαίνεται να συνδέεται με το χρώμα της σελήνης, αλλά με το γεγονός ότι αποτελεί τη δεύτερη πανσέληνο του μήνα. Μάλιστα η απόσταση από τη Γη θα είναι τέτοια που θα την κάνει να φαντάζει ιδιαίτερα μικρή, ένα φαινόμενο που δεν θα εμφανιστεί ξανά μέχρι τον Ιούλιο του 2053.

Όπως είναι αναμενόμενο, η Πανσέληνος του Μαΐου, έρχεται και φέρνει μαζί της νέα δεδομένα για τα ζώδια, με ορισμένα εξ αυτών να επηρεάζονται σημαντικά, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μπροστά από κομβικές αποφάσεις και αλλαγές.

Τα 4 ζώδια που θα βιώσουν αλλαγές με τη δεύτερη Πανσέληνο του Μαΐου

Η δεύτερη Πανσέληνος του Μαΐου, ανατέλλει στο ζώδιο του Τοξότη, του «ζωηρού παιδιού» του ζωδιακού, που απολαμβάνει τις νέες περιπέτειες και τις εναλλαγές.

Το πνεύμα του Τοξότη, είναι εκείνο, που με βάση το wmagazine.com, κινεί τα νήματα, με σκοπό να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αποκαλύψεις, αλλαγές και νέα δεδομένα.

Πρόκειται για μία περίοδο που όλα τα ζώδια θα έρθουν αντιμέτωπα με τις σκέψεις τους για να ανακαλύψουν τί είναι αυτό που έχουν και τί θέλουν να κερδίσουν.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακαλύψει κανείς τρόπους που θα κάνουν την καθημερινή ζωή πιο ουσιαστική, εύκολη και ευχάριστη, ωστόσο δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν τα εμπόδια που είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όλα τα ζώδια έρχονται αντιμέτωπα με αλλαγές, τέσσερα όμως είναι εκείνα που θα δουν τη ζωή τους να μετατρέπεται υπό το φως της Πανσελήνου.

Ταύρος:

Στο επίκεντρο οι προσωπικές αναζητήσεις και οι αλλαγές. Η Πανσέληνος που ανατέλλει στο ζώδιο του Τοξότη, σας φέρνει μπροστά από την ανάγκη να εξερευνήσετε και ανακαλύψετε τελικά τον βαθύτερο εαυτό σας. Η ειλικρίνεια έρχεται στο προσκήνιο και σας ωθεί ώστε να λύσετε τις εκκρεμότητές σας και να μιλήσετε ανοιχτά για τα συναισθήματά σας.

Καρκίνος:

Η δεύτερη Πανσέληνος του Μαΐου και το πνεύμα του Τοξότη, έρχεται για να σας βοηθήσει να βάλετε τη ζωή σας σε τάξη. Σχέδια που έχουν μπει στο συρτάρι, έρχονται και πάλι στην επιφάνεια και ζητούν την υλοποίησή τους. Η επαγγελματική και η προσωπική ζωή έρχονται στο προσκήνιο και χρειάζεται ιδιαίτερους χειρισμούς για να επαναφέρετε τις ισορροπίες μεταξύ τους. Σκοπός είναι να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να διασκεδάσετε και ταυτόχρονα να μείνετε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας.

Παρθένος:

Το φως της Σελήνης είναι εκείνο που, πιθανά, θα σας αφυπνίσει και θα σας κάνει να αντιληφθείτε τι είναι αυτό που έχετε και ποιο είναι αυτό που αναζητάτε. Τα συναισθήματά σας βρίσκονται στο απόγειό τους με αποτέλεσμα να βρίσκεστε σε σύγχυση, ωστόσο είναι η στιγμή που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο τα προβλήματά σας και να εντοπίσετε τον πυρήνα αυτών.

Σκορπιός:

Έντονες σκέψεις και ανησυχίες έρχονται στο προσκήνιο με εσάς να προσπαθείτε να καταλάβετε το γιατί. Η ενέργεια του Τοξότη είναι παρούσα και φέρνει νέα δεδομένα στην καθημερινότητα καθώς σας φέρνει μπροστά από την ανάγκη να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να φέρετε τη ζωή σας στα δικά σας μέτρα.