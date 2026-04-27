Ένα σπάνιο και συγχρόνως εντυπωσιακό φαινόμενο αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό του Μαΐου, καθώς δύο πανσέληνοι θα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στον ίδιο μήνα.

Κάθε μήνα μία νέα Πανσέληνος κάνει την εμφάνισή της στο νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο θέαμα σε κάθε ρομαντική ψυχή και όσους αγαπούν να απολαμβάνουν τα αστέρια.

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, το ολόγιομο φεγγάρι συνδέεται με μύθους, παραδόσεις και πολιτιστικές αναφορές, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμη και η τέχνη έχει επηρεαστεί από το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο.

Παρ’ όλα αυτά, η Πανσέληνος είναι η φάση κατά την οποία η Σελήνη φωτίζεται πλήρως από τον ήλιο καθώς η Γη βρίσκεται ανάμεσά τους.

Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, η πανσέληνος αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την αστρονομία, καθώς από την αρχαιότητα βοηθούσε στον υπολογισμό του σεληνιακού κύκλου.

Μάλιστα, τα ονόματά τους οι Πανσέληνοι τα οφείλουν στις παραδόσεις ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής που βάση αυτών υπολόγιζαν τις γεωργικές – και όχι μόνο – περιόδους.

Ένα ιδιαίτερο και σπάνιο φαινόμενο σε σχέση με τη Σελήνη, παρατηρείται και τον Μάιου του 2026, καθώς θα φωτίσουν τον ουρανό δύο διαφορετική Πανσέληνοι μέσα στην πάροδο μερικών μόλις ημερών.

Πότε είναι οι δύο Πανσέληνοι του Μαΐου

Σύμφωνα με διεθνής αστρολογικές πηγές όπως το rmg.co.uk και το space.com, ο Μάιος 2026 έχει δύο πανσελήνους, η κάθε μία με τη δική της ονομασία και τον δικό της, ξεχωριστό συμβολισμό.

Η πρώτη Πανσέληνος του μήνα θα εμφανιστεί στο νυχτερινό ουρανό στις 1η Μαΐου και έχει την ονομασία: «Πανσέληνος των Λουλουδιών», ένα όνομα άμεσα συνυφασμένο με την εποχή της άνοιξης και τις άνθισης της φύσης.

Η δεύτερη πανσέληνος, αναμένεται να εμφανιστεί στις Μαΐου και ξεχωρίζει με το όνομα «Μπλε φεγγάρι». Ωστόσο, ο ορισμός δεν φαίνεται να συνδέεται με το χρώμα της σελήνης, αλλά με το γεγονός ότι αποτελεί την δεύτερη πανσέληνο του μήνα.

Η εμφάνιση δύο πανσελήνων μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα, αποτελεί ένα αρκετά σπάνιο – αλλά εντυπωσιακό – φυσικό φαινόμενο, που παρατηρείται ανά 2,5 με 3 χρόνια και σχετίζεται με τη διάρκεια του σεληνιακού κύκλου της Σελήνης, ο οποίος έχει διάρκεια περίπου 29,5 ημερών ενώ οι περισσότεροι μήνες έχουν 30 ή 31 ημέρες – με εξαίρεση τον Φεβρουάριο.

Αυτή η μικρή χρονική απόκλιση, είναι αρκετή για να επιτρέψει στο φαινόμενο να αναδειχθεί.

Τι συμβολίζουν οι πανσέληνοι του Μαΐου;

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ebbandfloliving, το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» που θα φωτίσει τον ουρανό την 1η Μαΐου, συμβολίζει τον πλούτο, την αφθονία και την πληρότητα, ενώ σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής και την Άνοιξη.

Από την άλλη πλευρά η Σελήνη της 31ης Μαΐου, «Το Μπλε Φεγγάρι», έχει συνδεθεί με την ιδέα του ξεχωριστού και του σπάνιου, ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου φυσικού φαινομένου.