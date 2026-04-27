Μέσα στο 2027 εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει η νέα σεζόν του «Emily in Paris» με φόντο την… Ελλάδα.

Η αγαπημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris», φαίνεται ότι ετοιμάζει ένα ξεχωριστό ταξίδι, με το συνεργείο να ετοιμάζεται να ταξιδέψει μέχρι την Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Το ελληνικό στοιχείο έχει ήδη φανεί στη σειρά, με το τηλεοπτικό σύντροφο της Λίλι Κόλινς, να την καλεί στο σκάφος που είναι μάγειρας, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το Μάιου του 2026, με τα πρώτα μηχανήματα να έχουν ήδη στηθεί στο «νησί των ανέμων».

Ειδικότερα, μέσα από το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, η πρωταγωνίστρια της σειράς αναμένεται να φτάσει στη χώρα στις 15 Μαΐου.

Η παραγωγή, φαίνεται ότι ξεπερνά τα 200 με 250 άτομα που θα εγκατασταθούν στη Μύκονο, ενώ ήδη έχουν έρθει στο νησί πρόσωπα που έχουν ξεκινήσει γυρίσματα μικρότερου τύπου.

Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τα γυρίσματα να γίνονται και σε λιγότερο δημοφιλή μέρη της Μυκόνου, όπως ερημικές παραλίες, ενώ αναμένεται να παραμείνουν στη χώρα για περίπου δύο εβδομάδες, από τις 15 έως τις 25 Μαΐου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3z4ab1s25l?integrationId=40599y14juihe6ly}