Όσα αποκάλυψε ο Λευτέρης Πανταζής για τη σχέση του με την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Για την σχέση του με την κόρη του, Κόνι Μεταξά, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, ο Λευτέρης Πανταζής που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Πιο συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος ερμηνευτής, μίλησε για την δύσκολη περίοδο που πέρασε με την κόρη του, διευκρινίζοντας ότι πλέον οι σχέσεις τους έχουν πιο ισχυρές βάσεις απ’ ότι πριν.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η Κόνι Μεταξά επέστρεψε από την Αμερική στην Ελλάδα κατά την περίοδο του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να περάσουν πολλές ώρες μαζί κάτω από την ίδια στέγη, γεγονός που δημιούργησε τριβές και εντάσεις, αλλά και μία όμορφη και τρυφερή σχέση.

«Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές... Όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, κάνει διάφορα», ανέφερε αρχικά και σε άλλο σημείο συνέχισε:

«Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο Λευτέρης Πανταζής, αναφέρθηκε στο νέο του τραγούδι, «Κόρη μου», που αφιέρωσε στην Κόνι Μεταξά.

Μιλώντας γι’ αυτό, ανέφερε: «Νομίζω ότι βρήκα το ευαίσθητο σημείο της οικογένειας, γιατί είναι για το παιδί. Άλλο αν το έγραψα για την κόρη μου, είναι για το παιδί. Είναι για τη μάνα, είναι για τον πατέρα. Είναι για τη γιαγιά, τον παππού που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πολλές φορές που εμείς τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, οι μαμάδες στη δουλειά και οι μπαμπάδες στη δουλειά. Είναι για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον πατέρα και τη μάνα».

