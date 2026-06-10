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Αντί για τα μεσάνυχτα, η συνέντευξη του πρωθυπουργού θα μεταδοθεί μετά το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Το προηγούμενο Σάββατο (6/6) έγινε γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει αύριο συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1, με ώρα ένα έναρξης τα μεσάνυχτα.

«Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη;

Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο;

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου», ανέφερε σχετικά ο ΑΝΤ1.

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{https://www.youtube.com/watch?v=e6aDtrUNX6M}

Τελικά, άλλαξε η ώρα προβολής της συνέντευξης και θα πραγματοποιηθεί στις 20:00, αμέσως μετά δηλαδή το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπως έγινε γνωστό με νέο τρέιλερ του τηλεοπτικού σταθμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=yBu3EKsINS8}

Ε.Σ.