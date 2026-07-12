Αν είναι οι συλληφθέντες ένοχοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη- Ο ευτελισμός του επαγγέλματος- Θα παρέμβει η ΕΣΗΕΑ;

Ο Χρήστος Ράμμος με μια ανάρτησή του εκθέτει την ηγεσία της ΕΣΗΕΑ, εκείνους που μεταδίδουν πως «συνελήφθησαν οι δράστες της Marfin», τους υπεύθυνους που το επιτρέπουν, εμάς των υπολοίπων που δεν αντιδρούμε και δεν προστατεύουμε τις στοιχειώδεις αρχές της δημοσιογραφίας.

Αν είναι οι συλληφθέντες ένοχοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Όχι τα τηλεοπτικά δελτία ακόμα και των μεγάλων καναλιών! Είναι φοβερό, είναι κατάντια για τον κλάδο για τον κλάδο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να είναι πιο προσεκτικός από δημοσιογράφους

Γράφει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χρήστος Ράμμος:

«Αυτό το συνελήφθησαν οι "δράστες" της Marfin είναι ωμότατη και εξόφθαλμη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και ένα ακόμη δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική ζούγκλα έχει γίνει η κοινωνία μας. Δεν είναι κάποιος ένοχος, πριν τον δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι, μόνο και μόνο επειδή τον συνέλαβε η Αστυνομία και τον αποκαλεί δράστη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η όλη υπόθεση έχει συμβεί πριν από 16 χρόνια.

Καλά θα κάνουν, λοιπόν, όσοι βιάζονται να πανηγυρίσουν και να δοξολογήσουν την Αστυνομία (που έκανε το καθήκον της- αν το έκανε- με καθυστέρηση 16 ετών) καθώς και τα ΜΜΕ και κυρίως τα κρατικά να τους αποκαλούν τουλάχιστον "οι φερόμενοι ως δράστες". Αλλιώς συμμετέχουν όλοι στο λιντσάρισμα και στον κανιβαλισμό ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι ήταν αθώοι, όπως έχει πάρα πολλές φορές συμβεί κατά το παρελθόν σε άλλες υποθέσεις , που η Αστυνομία έχει ενοχοποιήσει ανθρώπους που τελικά τα δικαστήρια αθώωσαν (βλ. ενδεικτικά περίπτωση Ρωμανού). Στο μεταξύ, όμως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει την προσωπική τους ελευθερία και έχουν διαπομπευθεί ανεπανόρθωτα για την υπόλοιπη ζωή τους».

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