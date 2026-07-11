Δεκαέξι χρόνια μετά την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, που συγκλόνισε τη χώρα και κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη δύο 42χρονων, ενώ έχει ταυτοποιήσει ακόμη μία γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθησαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, με εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Από την επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ακόμη μία γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Η επανεξέταση της υπόθεσης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, η υπόθεση είχε αρχικά σχηματιστεί σε βάρος αγνώστων δραστών και είχε τεθεί στο αρχείο. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια επανεξετάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, μετά από αξιοποίηση νέων πληροφοριακών στοιχείων.

Έπειτα από εισαγγελική παραγγελία συγκεντρώθηκε νέο προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα η δικογραφία να ανασυρθεί από το αρχείο και να διαταχθεί η διενέργεια κύριας ανάκρισης, κατά την οποία προέκυψε η ταυτοποίηση των τριών προσώπων.

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Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα ατόμων που κινούνταν μέσα στο σώμα της πορείας αποσπάστηκε και κατευθύνθηκε προς το τραπεζικό κατάστημα.

Οι δράστες, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και πέταξαν στο εσωτερικό τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ, καθώς και εύφλεκτο υγρό που ενίσχυσε την εξάπλωση της φωτιάς. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Μετά την επίθεση, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ορισμένα από τα μέλη της συμμετείχαν στη συνέχεια και σε άλλες επιθέσεις εναντίον οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων.

«Υπήρχε κατανομή ρόλων»

Η αστυνομική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ομάδα λειτουργούσε με οργανωμένη δομή και εσωτερική κατανομή ρόλων.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ορισμένα μέλη είχαν τον εκτελεστικό ρόλο, πραγματοποιώντας τη θραύση της εισόδου και τη ρίψη των εμπρηστικών μέσων, ενώ άλλα παρείχαν υποστήριξη, συντονισμό και κάλυψη κατά την εκδήλωση της επίθεσης.

Ο ρόλος της ψηφιακής εγκληματολογίας

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας φέρεται να ήταν η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων.

Η ΔΑΟΕ αναφέρει ότι εξετάστηκαν εκ νέου ιατροδικαστικά, εργαστηριακά και αυτοψιακά ευρήματα, καθώς και βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό της εποχής. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν φωτογραφίες που είχαν προκύψει από ψηφιακό πειστήριο κατασχεμένο σε άλλη υπόθεση.

Ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα καταγραφής του τραπεζικού καταστήματος, αποκαθιστώντας χαμηλού επιπέδου ψηφιακά δεδομένα που επέτρεψαν τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό της επίθεσης.

Επιπλέον, εφαρμόστηκαν τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας του οπτικού υλικού και συγκριτικές αναλύσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε η συσχέτιση μορφολογικών χαρακτηριστικών των κατηγορουμένων, καθώς και η ταυτοποίηση προσωπικών αντικειμένων που εμφανίζονται στα επίμαχα πλάνα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Στην κατοικία ενός από τους δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν επίσης 18,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας». Για το συγκεκριμένο εύρημα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο ένας από αυτούς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που έχει επίσης ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.