Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι ενδείξεις για περισσότερη ζέστη στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου είναι πλέον ισχυρές.

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το τρίτο διαδοχικό κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ιστορικά υψηλές τιμές, τους μετεωρολόγους να παρακολουθούν στενά την πορεία των εξαιρετικά θερμών αερίων μαζών και τη χώρα μας να εισέρχεται σταδιακά στην επερχόμενη θερμή εισβολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 20,74 βαθμούς Κελσίου, περίπου 3 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Το νέο θερμό επεισόδιο προκαλείται από έναν ισχυρό και επίμονο υποτροπικό αντικυκλώνα, ο οποίος μεταφέρει συνεχώς θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης προς την Ευρώπη. Το κύριο πεδίο δράσης εντοπίζεται στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Γαλλία, ενώ κατά διαστήματα επηρεάζονται περιοχές της κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Η Ελλάδα στο «στόχαστρο» της θερμής εισβολής

Η χώρα μας βρίσκεται προς το παρόν στην ανατολική πλευρά του αντικυκλωνικού πεδίου, γεγονός που επιτρέπει την επικράτηση των μελτεμιών και την κατά διαστήματα είσοδο πιο δροσερών αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά.

Αυτή η εξέλιξη λειτουργεί μέχρι στιγμής ως «φρένο» στην επέκταση των ακραία θερμών αερίων μαζών προς την Ελλάδα.

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Ωστόσο, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας το ανατολικό άκρο του θερμού πεδίου αναμένεται να επηρεάζει σταδιακά και τη χώρα μας. Η ένταση δεν αναμένεται αρχικά να είναι αντίστοιχη με αυτή της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου, όμως σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 38 βαθμούς ή και λίγο υψηλότερα.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς τότε θα φανεί εάν οι πολύ θερμές αέριες μάζες θα καταφέρουν να επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Χρυσόστομος Παρανός: Έρχονται 38άρια – Πού αναμένονται μπόρες

Ο καιρός του Σαββατοκύριακου θα θυμίζει καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και λίγες τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό, το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αττική ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35°C.

Στα δυτικά νησιωτικά τμήματα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 31-32 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιά θα φτάσουν από 31 έως 35 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα.

Τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή η αστάθεια θα ενισχυθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Θεσσαλία και Μακεδονία, προκαλώντας λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 38 βαθμούς στα κεντρικά ηπειρωτικά και τους 34-36 βαθμούς στα βόρεια.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο και τις ριπές στην Κρήτη να αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση.

Από εκεί και μετά, όμως, η τάση δείχνει νέα άνοδο, με το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου να βρίσκεται στο επίκεντρο των προγνώσεων.

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Σάκης Αρναούτογλου: «Πολύ ζέστη μετά τις 15 Ιουλίου»

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας μετά τις 15-16 Ιουλίου και έως περίπου τις 21 του μήνα, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη καύσωνα.

Όπως ανέφερε, «θα έχουμε πολύ ζέστη και η τάση είναι να ανέβει η θερμοκρασία σημαντικά».

Για το Σάββατο 11 Ιουλίου προβλέπεται γενικά καλός καιρός, με λίγες νεφώσεις σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και πιθανότητα για τοπικές βροχές ή καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στα κεντρικά, τους 28-33 βαθμούς στα βόρεια, τους 31 βαθμούς στα νότια, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 32°C.

Την Κυριακή πιθανές βροχές αναμένονται στα ορεινά της Δράμας και της Ξάνθης, καθώς και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει καλός, ενώ από τις 15-16 Ιουλίου η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 37-38 βαθμούς.

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Καύσωνας στην Ελλάδα μετά τις 18 Ιουλίου

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ενισχύουν το σενάριο μιας ισχυρής θερμής εισβολής στη χώρα μας κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Ο Χρυσόστομος Παρανός εκτιμά ότι το κύμα ζέστης που επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί αρχικά προς τη Γαλλία και στη συνέχεια ανατολικότερα, επηρεάζοντας την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, αυξάνονται οι πιθανότητες μετά τις 18-20 Ιουλίου να επηρεαστεί και η Ελλάδα από ένα έντονο κύμα ζέστης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία ανέφερε ότι οι ενδείξεις για περισσότερη ζέστη στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου είναι πλέον ισχυρές.

Σύμφωνα με την ίδια, από τις 18-19 Ιουλίου και μετά είναι πιθανό η χώρα να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά φέτος συνθήκες καύσωνα.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν τα προγνωστικά μοντέλα θα επιβεβαιωθούν και αν η θερμή εισβολή θα εξελιχθεί σε ένα παρατεταμένο επεισόδιο ακραίας ζέστης για την Ελλάδα.

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Θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία

Στην Ισπανία ο υδράργυρος έφτασε τοπικά τους 43 και 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βαρκελώνη καταγράφηκε θερμοκρασία 40,7°C, η υψηλότερη των τελευταίων 112 ετών.

Στη Γαλλία πολλές περιοχές καταγράφουν θερμοκρασίες μεταξύ 38 και 41 βαθμών, ενώ τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος να αγγίξει ακόμη και τους 42 βαθμούς. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η Πορτογαλία, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν κατά τόπους τους 40°C, ενώ ιδιαίτερα αυξημένες τιμές καταγράφονται ακόμη και στη Βρετανία.

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή, με μικρές μόνο προσωρινές υποχωρήσεις. Σταδιακά, ο πυρήνας της μεγάλης ζέστης θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, με την κεντρική Μεσόγειο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Από τα μέσα Ιουλίου και κυρίως μετά τις 17 του μήνα, η μεγαλύτερη ένταση της θερμής εισβολής αναμένεται να επηρεάσει τη Σαρδηνία και τη νότια Ιταλία, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τους 41-42 βαθμούς Κελσίου.