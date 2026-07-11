Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πόλη των Σερρών, όταν 35χρονος αναβάτης δίκυκλης μοτοσικλέτας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.