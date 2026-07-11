Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις, αν λειτουργούν σωστά οι φορολογικοί μηχανισμοί και εάν οι συναλλαγές διαβιβάζονται κανονικά στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Με ένα εκτεταμένο σχέδιο περισσότερων από 50.000 φορολογικών ελέγχων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει την παρουσία της στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, επιδιώκοντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να διασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, καταστήματα λιανικής και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, δηλαδή κλάδοι που παρουσιάζουν αυξημένη οικονομική δραστηριότητα κατά τους θερινούς μήνες.

Σημαντικό ρόλο στη νέα στρατηγική της ΑΑΔΕ διαδραματίζει η τεχνολογία. Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα ανάλυσης κινδύνου, drones και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ύποπτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Παράλληλα, ειδική επιχειρησιακή ομάδα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα διαθέσιμα στοιχεία μέσω ειδικού λογισμικού, επιλέγοντας τις περιοχές όπου απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Καθοριστική είναι και η αξιοποίηση του συστήματος myDATA, μέσω του οποίου οι ελεγκτές διασταυρώνουν δεδομένα από ταμειακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και άλλες ηλεκτρονικές βάσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις, αν λειτουργούν σωστά οι φορολογικοί μηχανισμοί και εάν οι συναλλαγές διαβιβάζονται κανονικά στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Εμφανίζονται ως απλοί πελάτες ή τουρίστες

Στο πλαίσιο των ελέγχων, υπάλληλοι της Αρχής εμφανίζονται ως απλοί πελάτες ή τουρίστες, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Εξοπλισμένοι με tablets και την εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρησης, θα διενεργούν επιτόπιες διασταυρώσεις στοιχείων και θα κοινοποιούν άμεσα τα αποτελέσματα των ελέγχων στους υπόχρεους.

Για τις επιχειρήσεις που διαπιστώνεται ότι παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες όταν διαπιστώνεται μη έκδοση περισσότερων από δέκα αποδείξεων ή συναλλαγές αξίας άνω των 500 ευρώ χωρίς τα νόμιμα παραστατικά. Σε περίπτωση υποτροπής, το «λουκέτο» μπορεί να φτάσει τις 96 ώρες, ενώ για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις εντός διετίας η αναστολή λειτουργίας επεκτείνεται έως και δέκα ημέρες.