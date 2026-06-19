Το εποχικό επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως προνοιακό επίδομα, εξακολουθεί να φορολογείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρει η ΠΟΕΕΤ.

Παρέμβαση για το φορολογικό καθεστώς που αφορά τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών πραγματοποιείσαι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), θέτοντας ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με τις εξαγγελίες περί μηδενικής φορολογικής επιβάρυνσης των νέων στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σύμφωνα με τις οποίες οι νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο «ούτε ένα ευρώ», η πραγματικότητα για τους εποχικά εργαζόμενους φαίνεται να είναι διαφορετική. Όπως αναφέρει, το εποχικό επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως προνοιακό επίδομα, εξακολουθεί να φορολογείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ΠΟΕΕΤ διερωτάται εάν οι νέοι εποχικά εργαζόμενοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα εξαιρούνται πράγματι από τη φορολογία και καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει με ποιον τρόπο εφαρμόζεται στην πράξη η εξαγγελθείσα φορολογική απαλλαγή. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού φορολογούνται πλέον και τα φιλοδωρήματα, θέτοντας το ερώτημα εάν οι νέοι εργαζόμενοι απαλλάσσονται και από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση και με ποια διαδικασία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι νέοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να φορολογούνται τόσο για το εποχικό επίδομα ανεργίας όσο και για τα φιλοδωρήματα, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, έρχεται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Η ΠΟΕΕΤ ζητά σαφείς απαντήσεις για το αν οι νέοι εργαζόμενοι του κλάδου φορολογούνται τελικά ή όχι.

Η Ομοσπονδία συνδέει τα ζητήματα αυτά με την απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου 2026, τονίζοντας ότι «ο εμπαιγμός έχει και όρια». Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 11:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου 29.