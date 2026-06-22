Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,79 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 36,9% ή σχεδόν 753 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, περισσότεροι από 5,24 εκατομμύρια ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τη χώρα την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, αριθμός αυξημένος κατά 27,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση των εσόδων. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,79 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 36,9% ή σχεδόν 753 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1,66 δισ. ευρώ, έναντι 1,05 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του προηγούμενου έτους.

Η θετική πορεία αποδίδεται τόσο στην αύξηση των αφίξεων όσο και στη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ενισχύθηκε κατά 8,6%. Θετικά κινήθηκε και ο Απρίλιος, με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάζει πλεόνασμα 735,9 εκατ. ευρώ, από 697,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,5%, φθάνοντας τα 1,11 δισ. ευρώ, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 10,6% και διαμορφώθηκε σε 1,84 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Σημαντική ήταν η συμβολή των ευρωπαϊκών αγορών, με τις εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ να αυξάνονται κατά 38,7% στο τετράμηνο και να διαμορφώνονται σε 1,37 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι εισπράξεις από αγορές εκτός ΕΕ κατέγραψαν άνοδο 37,5%, φθάνοντας τα 1,34 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία υποχώρησαν κατά 10,5% στο τετράμηνο, στα 263 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα η Γαλλία κατέγραψε αύξηση 12,6%, στα 123,8 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της ιταλικής αγοράς, με τις εισπράξεις να ενισχύονται κατά 57,5% και να φθάνουν τα 159 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακή ήταν και η συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν στα 331,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 327,3 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις αφίξεις, η βρετανική αγορά ξεχώρισε με αύξηση 51% στο τετράμηνο, φθάνοντας τους 445 χιλιάδες ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 12,4%, από τη Γαλλία κατά 14,1% και από την Ιταλία κατά 21,6%, ενώ οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ υποχώρησαν οριακά κατά 3,4%.