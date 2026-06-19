Η μέση διάρκεια παραμονής στα τουριστικά καταλύματα διαμορφώθηκε στις 3,1 ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε η κίνηση στα τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), την ώρα που οι ταξιδιωτικές εισπράξεις συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν το διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, τα κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής, οι αφίξεις τον Απρίλιο ανήλθαν σε 2.239.150 και οι διανυκτερεύσεις σε 6.918.432. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι διανυκτερεύσεις υποχώρησαν κατά 1,3%.

Η εικόνα ήταν παρόμοια τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για τους ημεδαπούς επισκέπτες. Οι αφίξεις των αλλοδαπών μειώθηκαν κατά 0,5% και οι διανυκτερεύσεις τους κατά 1,4%, ενώ για τους Έλληνες ταξιδιώτες η μείωση διαμορφώθηκε στο 1,2% στις αφίξεις και στο 0,9% στις διανυκτερεύσεις. Παρά τη μικρή κάμψη, οι ξένοι επισκέπτες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή ζήτησης για τα τουριστικά καταλύματα, καθώς αντιπροσώπευσαν το 65% των συνολικών αφίξεων και το 73,6% των διανυκτερεύσεων.

Η μέση διάρκεια παραμονής στα τουριστικά καταλύματα διαμορφώθηκε στις 3,1 ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, η μικρή μείωση στην κίνηση των καταλυμάτων δεν αποτυπώθηκε στα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού. Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά τον Απρίλιο, φτάνοντας τα 1,11 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών στη χώρα ήταν αυξημένες κατά 10,6% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 ανήλθαν σε 2,79 δισ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 36,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η επίδοση αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για μια ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές τάσεις και δεν υπάρξουν σοβαρές αναταράξεις στο διεθνές περιβάλλον.