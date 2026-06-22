Το οικονομικό επιτελείο αναζητεί πρόσθετες πηγές δημοσιονομικού χώρου, με τη νέα δυνατότητα που προσφέρει η επέκταση της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής.

Παράθυρο μόλις 1 δισ. ευρώ για νέα μέτρα το 2027 βλέπει το οικονομικό επιτελείο, το οποίο έχει επιδοθεί σε έναν δύσκολο υπολογισμό των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας εν όψει ΔΕΘ. Το ποσό αυτό θεωρείται περιορισμένο σε σχέση με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που αναμένεται να ενταθούν όσο πλησιάζει ο εκλογικός κύκλος. Για τον λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί πρόσθετες πηγές δημοσιονομικού χώρου, με τη νέα δυνατότητα που προσφέρει η επέκταση της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια να μην θεωρείται αρκετή.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με έναν αυστηρά καθορισμένο δημοσιονομικό φάκελο. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει περίπου 1 δισ. ευρώ νέων μέτρων για την περίοδο 2027-2028, αλλά και 1 δισ. ευρώ από ήδη νομοθετημένες ή εξαγγελμένες παρεμβάσεις.

Τα μέτρα του 2027

Να σημειωθεί πως ο 2027 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ένα ευρύ πακέτο μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων στις συντάξεις με την προσωπική διαφορά, καθώς και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με ετήσιο κόστος που εκτιμάται στα 245 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζονται η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως στους ενοικιαστές, η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ προς συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, καθώς και η αυξημένη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Διατηρούνται επίσης οι παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα μικρά ακριτικά νησιά, οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης και τα μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών σε μικρούς οικισμούς.

Τέλος, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της υγείας προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης, συνέχιση της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, διατήρηση του επιδόματος επικινδυνότητας για τους ένστολους και απαλλαγή των χαμηλοσυνταξιούχων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.