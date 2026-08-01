Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις λεπτομέρειες της υπόθεσης, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο.

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση θανάτου ενός 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο άνδρας βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματός του, έχοντας υποστεί θανάσιμα τραύματα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν κατέστη δυνατό να διατηρηθεί στη ζωή. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 72χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 8 το βράδυ στα πίσω καθίσματα του οχήματος του, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και το κεφάλι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο, ενώ αναζητούν απαντήσεις για το πώς ο 54χρονος βρέθηκε μέσα στο όχημα και τι προηγήθηκε πριν από τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο ευρύτερο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άνδρας. Οι αστυνομικοί συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών του 54χρονου.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό του.