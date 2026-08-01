Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος.

Συνεχίζει την καταστροφική της πορεία η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, με την εξέλιξή της να προβληματίζει τους ειδικούς λόγω της έντονης δυναμικής που παρουσιάζει.

Σύμφωνα με ανάλυση του Θεόδωρου Γιάνναρου, με βάση δορυφορικά δεδομένα και εξέταση οπτικού υλικού από την περιοχή, το μέτωπο της φωτιάς έχει ήδη κινηθεί σε μεγάλες εκτάσεις, φτάνοντας κοντά σε περιοχές που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Σχίνου και των Βιλίων το 2021.

Παράλληλα, η πυρκαγιά έχει περάσει μέσα από εκτάσεις που είχαν αναγεννηθεί μετά τη φωτιά του 2009, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία στις πλαγιές του Κιθαιρώνα, μέχρι υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, στα πρώτα στάδια της εκδήλωσής της η πυρκαγιά κινήθηκε κυρίως σε άξονα βορρά – νότου, με την εξάπλωσή της να ενισχύεται από τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Όταν το μέτωπο έφτασε στο παραλιακό τμήμα, η συμπεριφορά της φωτιάς άλλαξε, καθώς άρχισε να ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους και τη διαθέσιμη βλάστηση. Οι ισχυρές ριπές ανέμων συνέβαλαν στην ταχύτατη μετάδοσή της, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αρκετές φάσεις η πυρκαγιά παρουσίασε ακραία χαρακτηριστικά, σχηματίζοντας συμπαγή επαγωγική στήλη, ιδιαίτερα όταν συναντούσε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Οι επικίνδυνες «κηλιδώσεις» επιτάχυναν το μέτωπο

Ένα ακόμη φαινόμενο που παρατηρήθηκε ήταν οι λεγόμενες κηλιδώσεις, δηλαδή η μεταφορά αναμμένων υλικών μπροστά από το κύριο μέτωπο της φωτιάς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες εστίες σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με ξηρή βλάστηση, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο του μετώπου, καθώς η φωτιά μπορεί να εμφανίζεται ξαφνικά σε σημεία μακριά από την αρχική εστία.

Συγκρατημένη αξιολόγηση για τον χαρακτηρισμό ως «mega fire»

Σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό της φωτιάς ως «μέγα-πυρκαγιά» (megafire), ο ειδικός τονίζει ότι απαιτείται αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του μετώπου και να καταγραφεί με ακρίβεια η συνολική καμένη έκταση.

Για να χαρακτηριστεί μια πυρκαγιά ως μέγα-πυρκαγιά, θα πρέπει να έχει καταστρέψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα.

Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την πλήρη αποτύπωση των καμένων περιοχών, ωστόσο η μέχρι τώρα εξέλιξη δείχνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πύρινο μέτωπο, το οποίο επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες και το ανάγλυφο της περιοχής.

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