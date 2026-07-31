Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - 112 για εκκένωση - Σαρωτική η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά στο Ρέθυμνο, νέα μέτωπα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Live όλες οι εξελίξεις από τις πυρκαγιές που μαίνονται στην χώρα.

Σαρωτική και εκτός ελέγχου παραμένει για τρίτη μέρα η φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ νέες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη - με το μέτωπο στην Αχαΐα να φαίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο.

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να απομακρυνθούν προς την Άρλα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Σε ό,τι αφορά τις φωτιές που απασχόλησαν το τελευταίο 24ωρο τις Αρχές, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

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