Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - 112 για εκκένωση - Σαρωτική η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Σαρωτική και εκτός ελέγχου παραμένει για τρίτη μέρα η φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ νέες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη - με το μέτωπο στην Αχαΐα να φαίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο.
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να απομακρυνθούν προς την Άρλα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Σε ό,τι αφορά τις φωτιές που απασχόλησαν το τελευταίο 24ωρο τις Αρχές, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.
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Πάνω από 45.000 στρέμματα καμένης γης στην Κρήτη (τις πρώτες δύο μόνο ημέρες)07:53:33
Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου.
Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.
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Δραματικές ώρες στο Ρέθυμνο07:51:12
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Σε δύο μέτωπα η φωτιά στην Αχαΐα07:47:39
Σε δύο μέτωπα η φωτιά στην Αχαΐα, το ένα πηγαίνει προς την περιοχή Πηγάδια και το άλλο πηγαίνει προς τον ΧΥΤΑ Αχαΐας.
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και ακόμη επτά περιφέρειες07:05:35
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις ΠΕ Κυκλάδων και Έβρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
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Αγρίνιο: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι06:55:34
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2083030648302752220}
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Καλύτερη η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο06:47:16
Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο, ωστόσο το ενεργό μέτωπο κατευθύνεται νοτιοανατολικά προς την περιοχή «Χαλή», εν μέσω ισχυρών ανέμων και έντονου θαλάσσιου κυματισμού, ο οποίος δεν βοήθησε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ασφαλή υδροληψία κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη βάση τους.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως τα 6 μποφόρ. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.
Λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.
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Προσαγωγές για την φωτιά στο Ρέθυμνο06:31:45
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkc5i6omoesp?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Πύρινη κόλαση στο Ρέθυμνο: Προσαγωγές υπόπτων για τη μεγάλη φωτιά06:29:01
Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει σε εξέλιξη και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσαχθέντες ερευνώνται για το ενδεχόμενο εμπρησμού, με τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ να εξετάζουν αν συνδέονται με την εκδήλωση της μεγάλης φωτιάς που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές, στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες και κινητοποίησε τεράστιες δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη την Κρήτη.
Οι φλόγες έφτασαν στο μοναδικό φοινικόδασος της Πρέβελης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, σημαντικό μέρος του φοινικόδασους παραδόθηκε στις φλόγες, προκαλώντας σημαντική οικολογική καταστροφή, ενώ η Ιερά Μονή Πρέβελη διασώθηκε.
Υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες ολοκληρώθηκε και μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Συνολικά 51 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
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Καιρός σήμερα: 38άρια και δυνατοί άνεμοι έως 9 μποφόρ στα πελάγη06:26:13
Συνεχίζεται το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, και τους δυνατούς ανέμους να αγγίζουν τα 9 μποφόρ σήμερα (31.07.2026), ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.
Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, αύριο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.