Με επίκεντρο τις υποδομές της πρωτεύουσας ενόψει και της Προεδρίας.

Η χρηματοδότηση του δήμου για τα μείζονα και πολλά έργα που έχει ανάγκη η πρωτεύουσα θα είναι το βασικό θέμα που πρόκειται να θέσει ο Δήμαρχος Αθηναίων στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θα παρίστανται και κάποιοι αρμόδιοι υπουργοί.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναμένεται να θέσει τα θέματα της πρωτεύουσας στον πρωθυπουργό, έχοντας στο επίκεντρο τις υποδομές ενόψει και της Προεδρίας της ΕΕ από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Νεότερα προσεχώς...

Τ.Τε.